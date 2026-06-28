دقایقی پیش صدای چندین انفجار در سیریک و قشم شنیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار ما اعلام کرد : دقایقی پیش مردم در سواحل و محدودۀ ساحلی منطقۀ طاهروییه سیریک صدای چند انفجار شنیدند.

همچنین اهالی مسن در قشم نیز از شنیده‌شدن صدای چند انفجار در این منطقه خبر می‌دهند.

گفتنی است صدای چهار انفجار در یکی از اسکله های صیادی بندرلنگه نیز تایید شد.

تلاش چند شناور برای عبور غیرقانونی از تنگه هرمز

خبرنگار صداسیما گفت: شناورهایی قصد داشتن از مسیرهای غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز عبور کنند که نیروی دریایی سپاه پاسداران با آنها برخورد کرده بود.

جمعه‌شب پس از شلیک اخطار توسط واحدهای نیروی دریایی سپاه به شناوری که با عدم‌توجه به هشدارها، در صدد عبور از تنگۀ هرمز بود، سنتکام دست به تجاوزات به مناطق ساحلی هرمزگان از جمله در سیریک زد که با پاسخ قدرتمندانۀ نیروهای مسلح کشورمان روبرو شد.