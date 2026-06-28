ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه (سنتکام) بار دیگر تجاوز به ایران و نقض آتش بس را تایید و اعلام کرد که نیروهایش حملات بیشتری به ایران انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سنتکام شنبه شب به وقت محلی اعلام کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیرماه)، به دستور فرمانده کل قوا (دونالد ترامپ)، حملات بیشتری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند.

سنتکام مدعی شد: پس از حملات دیروز ایالات متحده در پاسخ به حمله ایران به کشتی ام/وی اور لاولی، به ایران فرصتی داده شد تا به توافق آتش‌بس احترام بگذارد.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی ادعا کرد: ایران، با پرتاب یک پهپاد انتحاری در ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به وقت شرقی به نفت‌کش پانامایی «ام/تی کیکو» حاوی بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام در نزدیکی تنگه هرمز، این فرصت را رد کرد.

سنتکام افزود: این نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی تنگه هرمز با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام در حال عبور بود.

ارتش آمریکا مدعی شد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز در پاسخ مستقیم به ادامه تجاوزات ایران به کشتیرانی تجاری صورت گرفته و جنگنده‌های آمریکایی زیرساخت‌های نظارت نظامی، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، انبار پهپادها و قابلیت‌های مین‌ریزی ایران را هدف قرار داده‌اند.

سنتکام ادعا کرد: «تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ادامه دارد و نیروهای ایالات متحده همچنان هوشیار، مرگبار و آماده هستند.»

پیش از این، رئیس جمهوری آمریکا مدعی پرتاب چهار پهپاد به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز شد و ادعا کرد که ایران آتش بس را نقض کرده است.