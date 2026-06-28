کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله گروهی جام جهانی توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر میرزاییان کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر در هفته سوم جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: تیم ملی فوتبال از بازی اول به دوم بهتر عمل کرد. شاید بازی تدارکاتی خوبی نداشتیم، اما با انجام بازی اول و دوم شرایط تیم ما بهتر شد. بحث ذهنی بازیکنان بود که درک شرایط را داشتند.

او افزود: آمادگی جسمانی بازیکنان یکی از نکات و فاکتور‌های این بازی بود. علی رغم اینکه سن بازیکنان تیم ملی بالا بود، اما در زمانی که لیگ ایران تعطیل شد، به نظرم تیم ملی کشورمان در بحث آمادگی جسمانی عملکرد خوبی داشت به خصوص در ریکاوری بین بازی‌ها خوب عمل کرد. این‌ها نشان داد که تیم ملی کشورمان می‌توانست بازی را ببرد، اما اینکه ما بگوییم که خوب بازی کردیم نباید ایرادات و اشکالات ما دیده نشود.

وی ادامه داد: می‌توانستیم بهتر از این باشیم. ما نباید به خاطر کسب یک امتیاز از مصر خوشحال باشیم و این ظرفیت و پتانسیل ما نیست. به هر حال وقتی که نیاز به سرعت و دوندگی داریم، شاید شهریار مغانلو در آنجا کارایی نداشته باشد. در هر صورت تصمیماتی که کادر فنی می‌گیرد قابل احترام است. ما «صلاح »را کنترل کرده و او مصدوم شد و مرموش نیمه دوم بازی به ترکیب مصر اضافه شد. سرمربی مصر این ۲ بازیکن را به طور همزمان در بازی‌ها استفاده نمی‌کند و به تناوب از آنها بهره می‌برد.

میرزاییان تصریح کرد: تیم ملی فوتبال کشورمان فاصله خطوطی که رعایت می‌کرد، از عوامل موفقیتش بود. ما هر موقع فاصله خطوط مان نزدیک می‌شود، قدرت و کارایی و عملکرد بهتری می‌توانیم داشته باشیم . من فکر می‌کنم گلی که ما خوردیم زودهنگام بود و اگر ما سریع به گل نمی‌رسیدیم کارمان سخت می‌شد و شرایط بازی به دست مصر می‌افتاد. اما من فکر می‌کنم با گلزنی رضاییان خیلی زود به بازی رسیدیم. با توجه به قد بلند مدافعان و مهاجمان از ضربات ایستگاهی و شروع مجدد‌ها می‌توانیم بهتر استفاده کنیم. رامین رضاییان در ۲ بازی بهترین بازیکن زمین مسابقه شده است. این به بحث انگیزه بازیکنان برمی‌گردد و به نظرم ۲ دفاع کناری ما عملکرد خوبی داشتند و این باعث شده بود که از کناره‌های زمین که در فوتبال اهمیت دارند، استفاده کرده و فشار بر حریف وارد کنیم.

کارشناس فوتبال گفت: آسیب شناسی خوبی تیم ملی فوتبالمان داشت و ۲ دفاع مرکزی ناهماهنگ و هافبک‌های مرکزی باز مصر یک حفره را به وجود آورده بود و فضای مناسبی بود که طارمی، محبی و قدوس هر موقع در آن منطقه حضور پیدا کردند، تیم مصر با مشکل مواجه شد. به نظرم یکی از نکات بارز و مهم بازی بود که نقطه ضعف مصر را سریع پیدا کردیم و از همان منطقه توانستیم استفاده لازم را ببریم و به گل رسیدیم و حریف را وادار به اشتباه کردیم. به نظرم نکته کاملش را بخواهم بگویم این است که ما با تمام وجودمان بازی کردیم، اما مصر با تمام توان بازی کرد. به هر حال با تمام توان بازی کردن قابل کنترل است، اما با تمام وجود بازی کردن قابل کنترل نیست. ایرانی‌ها نشان دادند که در شرایط سخت کار‌های بزرگی می کنند و این به یکپارچگی، همدلی و انگیزه بازیکنان برمی گردد که در کنار هم فداکارانه بودند و خیلی تلاش کردند احساس مسئولیت در کنار شرح وظیفه پررنگ باشد و بازیکنی که پست تخصصی اش هم نبود توانست در آن فضا‌هایی که خالی هست، آنجا را پر کند. این موضوع به احساس مسئولیت بالای بازیکنان ما برمی گردد که تاثیراتش را در بازی با مصر شاهد بودیم.



میرزاییان درباره اینکه صعود تیم ملی فوتبال ایران با، اما و اگر مواجه شد، بیان کرد: کار برای ما از بازی اول سخت شد و الان وقتی می‌بینیم که بلژیک ۴، ۵ گل به تیم نیوزیلند می‌زند و یا تیم مصر هم می‌تواند این تیم اقیانوسیه‌ای را می‌برد، فقط آه و حسرت برای ما باقی می‌ماند. ما باید بدانیم که اولین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه باشد و برنامه‌های ما در بازی اول خراب شد، اما کم کم تیم ملی شکل بهتری گرفت. ما راحت می‌توانستیم از این گروه صعود کنیم تا به، اما و اگر کشیده نشود. اما ما خودمان یک مقدار مشکلات خودساخته را به وجود می‌آوریم و حتی در بازی با مصر هم می‌توانستیم برنده شویم و یک ضربه پنالتی را طارمی از دست داد و ضربه عزت اللهی به تیرک دروازه خورد و گل خلیل زاده هم آفساید اعلام شد.

گاو ادامه داد: قدرت سرزنی بازیکنان تیم ملی فوتبال خوب است و رامین رضاییان به خوبی ارسال می‌کند و این‌ها نشان می‌دهد که چقدر توانستیم از ظرفیت‌های خود استفاده کنیم. ما برابر مصر خوب بودیم، اما می‌توانستیم بهتر باشیم و اگر شرایطمان خوب بود سرنوشت صعودمان به تیم‌های دیگر گره نمی‌خورد و به، اما و اگر کشیده نمی‌شد. ان شا الله این اتفاق بیفتد و تیم ملی کشورمان بتواند از گروهش صعود کند و در مرحله حذفی جام جهانی حضور پیدا کند.

میرزاییان درباره اینکه به نظرش تیم ملی ایران به مرحله بعدی جام جهانی صعود می‌کند، گفت: من فکر می‌کنم کرواسی برابر غنا بازنده نیست و تفکر کی روش این است که تیمش یک امتیاز بگیرد و کی روش نمی‌آید وقتی که تیمش دوم جدول است بی گدار حمله کند. یک امتیازی که غنا می‌خواهد را کی روش می‌گیرد و کرواسی هم با تساوی، ۴ امتیازی می‌شود. شناختی که از تفکرات تیم ملی غنا و کی روش هست این است که این تیم نمی‌آید وقتی صعودش قطعی شده است، خیلی خودش را به آب و آتش بزند و بازی بسته‌ای را انجام می‌دهد تا یک امتیاز بگیرد. به نظرم ما باید بازی غنا و کرواسی را برای صعودمان فراموش کنیم. به نظرم سرنوشت صعود ما در بازی ازبکستان و کنگو رقم می‌خورد. اگر ازبکستان همیشگی بود و همانند بازی‌هایی که برابر ما قرار می‌گرفت بازی کند من فکر می‌کنم حداقل در آن بازی می‌توانیم بگوییم که ازبکستان از کنگو امتیاز بگیرد و کنگو نتواند امتیازات کامل را کسب کند و شرایط ما بهتر شود.