دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا بار دیگر با نقض مجدد تفاهمنامه حمله تجاوزکارانه این رژیم به خاک ایران را تائید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ شنبه شب به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تایید نقض آتش بس و تجاوز به ایران گفت:«هواگردهای ایالات متحده لحظاتی پیش انبارهای موشکی و پهپادی ایران و همچنین سایت‌های راداری ساحلی را به دلیل نقض دوباره توافق آتش‌بس هدف قرار دادند!»

رئیس جمهوری آمریکا با تکرار لفاظی ها و زیاده خواهی های واشنگتن مدعی شد: «احتمال بسیاری وجود دارد که آن‌ها هرگز درس نگیرند! ممکن است زمانی برسد که دیگر نتوانیم [با آنها] معقول باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت آغاز کرده‌ایم به‌صورت نظامی کامل کنیم. اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت!»

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله آمریکا
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