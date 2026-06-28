منابع خبری از شنیده شدن صداهای انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در جنوب منامه پایتخت بحرین خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تلویزیونی الغد با بیان اینکه آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد، افزود که همزمان صدای انفجارهای مهیب در شهرک عسکر در جنوب منامه شنیده شد.

این شبکه تلویزیونی همچنین به نقل از منابع خبری از حمله پهپادی به اهداف آمریکایی در بحرین خبر داد.

پایگاه خبری قدس الاخباریه نیز گزارش داد که اهداف آمریکایی در بحرین مورد حمله پهپادی قرار گرفت و صدای آژیر خطر در آنها به صدا در آمد.

فعال شدن سامانه پدافندی در بحرین

وزارت کشور بحرین از فعال شدن سامانه پدافندی برای مقابله و رهگیری اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور خبر داد.

ارتش کویت نیز اعلام کرد: پدافند هوایی در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: انفجار ، صدای انفجار
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