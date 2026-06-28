تیم ملی فوتبال کنگو با برتری مقابل ازبکستان برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله حذفی راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال جمهوری دموکراتيک کنگو و ازبکستان در گروه K به مصاف هم رفتند.

ازبک ها که در ۲ بازی قبلی خود شکست خورده بودند با انگیزه جبران نتایج گذشته پا به میدان گذاشتند و بازی را بهتر شروع کردند.

در دقیقه ۱۰ الدار شامرادوف مهاجم ازبکستان گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در ادامه کنگو برای جبران گل خورده فشار زیادی به خط دفاعی ازبکستان وارد کرد، اما نیمه اول با برتری یک گله ازبک ها به پایان رسید.

در نیمه دوم موج حملات کنگویی ها شدت پیدا کرد و در دقیقه ۶۶ خوسانف روی یوآن ویسا در محوطه جریمه مرتکب خطا شد.

در دقیقه ۶۸ یوآن ویسا ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد تا بازی ۱ - ۱ شود.

فشار کنگو در ادامه بازهم حفظ شد و در دقیقه ۷۸ فیستون مایل دروازه را باز کرد و بازی ۲ - ۱ به سود کنگویی ها شد.

در دقیقه ۱+۹۰ یوآن ویسا با شوتی از پشت محوطه جریمه بازهم دروازه ازبک ها را باز کرد تا ضمن دبل کردن سومین گل تیمش را نیز به ثبت برساند.

درنهایت کنگو به برتری ۳ - ۱ رسید و ضمن کسب ۴ امتیاز به عنوان یکی از تیم های سوم برتر گروه ها راهی مرحله حذفی شد.

ازبکستان هم بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفت.

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برچسب ها: جام جهانی ، ازبکستان ، کنگو
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