سپاه پاسداران اعلام کرد: فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین 

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُون

مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی؛

فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت ۲ الی ۳ بامداد امروز یکشنبه هفتم تیر ماه، با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی هشت زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.

دشمن متجاوز که نقض عهد و پیمان‌شکنی در ذات او است، به بهانه مقابله نیروی دریایی سپاه با کشتی متخلف، اوایل بامداد امروز، به پنج پست ساحلی جمهوری اسلامی حمله کرده بود.

بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من‌بعد با کشتی‌های متخلف قوی‌تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه‌ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خردکننده خواهد داشت. 

دشمن بداند نقض آتش‌بس خلاف بند یکم تفاهم نامه اسلام آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله ایران
خبرهای مرتبط
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه طی سانحه رانندگی درگذشت
برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام شد
بیانیه سپاه به مناسبت هفتم تیرماه:
برخورد با فساد و حمایت از حقوق شهروندی زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی می‌شود
دستورات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجرای برجام در نامه به رئیس‌جمهور؛
هر اظهاری مبنی برباقی‌ماندن ساختار تحريم‌ها به هر بهانه نقض برجام است/ اقدامات مربوط به نوسازی اراک و معامله اورانیوم غنی‌شده موجود پس از اعلام پایان پرونده pmd آغاز خواهد شد+ فیلم
اگر آمریکا بخواهد، طالبان ظرف شش ماه نابود می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
پس تفاهمنامه چی شد؟؟؟
مگر بنا نبود دیگر به ما حمله نکند؟
ببندید تنگه را تا دیر نشده
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
کودک کشی جنایتکار جنگی اش رو از قلم انداختین
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
آمریکا عهدشکن است و تفاهم نامه را نقض کرده است
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۷ تير ۱۴۰۵
کشتی های آمریکایی ها را برای جبران خسارات وارد شده به کشور محاصره کنید تمام وسایلش را مصادره کنید اونها به ما خسارت بده نیستند
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۱۲:۵۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
جنگ موجودیتی است.داریم به مسائل خیلی ساده نگاه می کنیم در صورتی که دشمن یرای هر ثانیه اش برنامه ریخته جالبه بعضی از افراد دشمن رو نادان فرض می کنن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۷ تير ۱۴۰۵
واقعاً چرا ناوهای این سگها رو با موشک نمی‌زنیم!!!!!!!
یکی زد باید ده برابرش رو و با شدت هرچه تمام بزنیم تا درس عبرتی باشد.
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۷ تير ۱۴۰۵
نمیشه یکی از این موشکها اشتباهی بزنید قطر و امارات
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۰۷ تير ۱۴۰۵
احسنت ماشاء الله
ان شاء الله طوری بزنید که دیگه نتونن قد علم کنن
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۰۹:۵۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۷ تير ۱۴۰۵
چرا پاسخ قوی داده نمیشه این هر بار میاد سواحل و تجهیزات ما بمبارن میکنه میره پاسخ موشک به دو تا ساختمان !!!!
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
سر مارو هم بزنید (امارات)
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بنازم درود بر شرفتون. همگی پشتیبان رهبر باشیم
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۰۷ تير ۱۴۰۵
زنده باد جمهوری اسلامی ایران زنده باد نیروهای سید مجتبی خامنه ای.
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
حزب الله سرش بره زیر قولش نمیزنه ولی آمریکا عین زنا و بچه ها دم و دقیقه زیر قول و تعهدش میزنه
۴
۶
پاسخ دادن
۱۲۳
آنچه در بانک‌ها رخ داد، نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است
بقائی: طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم
طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد
جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید در عتبات عراق؛ محور گفت‌وگوی عراقچی و استاندار کربلا
غریب‌آبادی: مین‌زدایی تنگه هرمز فقط توسط ایران انجام می‌شود
پزشکیان: آمریکا به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم
برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام شد
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه طی سانحه رانندگی درگذشت
حدادعادل: رابطه مردم و رهبری در کشور ما با معیار‌های غربی قابل درک نیست
غریب‌آبادی: ایران مصمم است ترتیبات مدیریت تنگه هرمز را با عمان به تفاهم برساند
آخرین اخبار
پزشکیان: آمریکا به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه طی سانحه رانندگی درگذشت
طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد
حدادعادل: رابطه مردم و رهبری در کشور ما با معیار‌های غربی قابل درک نیست
غریب‌آبادی: ایران مصمم است ترتیبات مدیریت تنگه هرمز را با عمان به تفاهم برساند
بقائی: طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم
آنچه در بانک‌ها رخ داد، نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است
بازدید رئیس جمهور از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد
غریب‌آبادی: مین‌زدایی تنگه هرمز فقط توسط ایران انجام می‌شود
سفارت ایران: مقدمات مذاکرات با آمریکا در دوحه هنوز آغاز نشده است
عراقچی: همدلی ایران و عراق جلوه‌ای از پیوند‌های عمیق دینی و انسانی میان دو ملت است
جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید در عتبات عراق؛ محور گفت‌وگوی عراقچی و استاندار کربلا
برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام شد
بقائی: نجف نماد پیوندهای عمیق فرهنگی و عاطفی ایران و عراق است
غریب‌آبادی: برگزاری مذاکرات فنی برای این هفته برنامه ریزی نشده بود
عارف: ارتقای امنیت سایبری باید در اولویت باشد
۱۲ سرفصل تبیینی و تحلیلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره پیام رهبر معظم انقلاب
پزشکیان: رفع تحریم‌های نفتی و پتروشیمی از دستاورد‌های تفاهم‌نامه ایران و آمریکاست
بدهی دولت به ۲.۵ هزار همت رسید؛ مطالبات ۲ هزار همت
توصیه‌های رئیس ستاد برگزاری آیین تشییع برای رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی
تنها ایراد شرعی به اعطای گواهی‌نامه موتور به بانوان درخصوص رعایت حجاب است
سفر غریب‌آبادی به مسقط و برگزاری نشست کمیته مشترک هرمز
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۸ تیر
تیم ملی به قدری در جام جهانی خوب بود که انتظارات را افزایش داد/ بازیکنان تودهنی محکمی به معاندان زدند