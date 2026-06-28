با اعلام نتایج مرحله دانشگاهی بخش معارفی سی امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، برگزیدگان به مرحله مقدماتی کشوری راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - امیدی مسئول اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با توجه به مصوبه کمیته فنی مسابقات جشنواره بر اساس پیشنهادات متعدد متسابقین و نظر سنجی بعمل آمده با روسای ادارات قرآنی دانشگاه ها، حد نصاب ۷۰درصد برای راه یافتگان به مرحله مقدماتی کشوری لحاظ گردید.
اعلام نتایج بر اساس بررسی اعتراضات و اعمال بر نتایج اولیه انجام شده است.
در صورتی که متسابقین ارجمند نسبت به نتایج اعلام شده. نظر خاصی دارند به آیدی کانال معارفی تا تاریخ ۴ تیر در ایتا پیام بدهند.
@Quran_mazums_maarfi۳۰، زمان برگزاری آزمونهای مرحله مقدماتی کشوری بخش معارفی، بعد از مراسم وداع و تشییع امام شهید رحمت الله علیه خواهد بود.
آزمونهای مرحله مقدماتی کشوری بصورت برخط و در سامانه https://exam.shmu.ac.ir خواهدبود.
کد تخفیف رایگان برای متسابقین رشتههای ترجمه و تفسیر (کتاب ره نامه ۷ قرآن) سبک زندگی (کتاب زندگی جهادی) پیامک خواهد شد.
قرعه کشی کمک هزینه سفر مشهد برای شرکت کنندگان در آزمونهای هر رشته بزودی انجام خواهد شد.