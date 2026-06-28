در هفته سوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، آرژانتین با نمایشی برتر و هجومی موفق شد اردن را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - آلبی‌سلسته از همان دقایق ابتدایی کنترل بازی را در اختیار گرفت و در دقیقه ۱۹ با گل جیووانی لو سلسو به برتری رسید. فشار حملات آرژانتین ادامه داشت و لائوتارو مارتینز در دقیقه ۳۱ اختلاف را به دو گل افزایش داد تا نیمه نخست با برتری قاطع شاگردان آرژانتین به پایان برسد.

در نیمه دوم، اردن با انگیزه بیشتری وارد زمین شد و در دقیقه ۵۵ توسط موسی التعمری یکی از گل‌ها را جبران کرد و برای دقایقی به بازگشت امیدوار شد. اما در ادامه، آرژانتین دوباره نبض مسابقه را در دست گرفت و لیونل مسی در دقیقه ۸۰ گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا خیال هواداران را راحت کند.

مالکیت توپ، خلق موقعیت و برتری تاکتیکی در هر دو نیمه کاملاً در اختیار آرژانتین بود و اردن تنها در مقاطعی توانست مقاومت کند. در نهایت، این دیدار با پیروزی ۳ بر ۱ آرژانتین به پایان رسید؛ بردی که قدرت مدعی قهرمانی را بار دیگر به نمایش گذاشت. 

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برچسب ها: آرژانتین ، جام جهانی2026
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