باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از کهنترین آیینهای عزاداری در شهرستان نهاوند استان همدان و به ویژه در روستای تکه مراسم آیینی خنچه بران به سبک طایفه بنی اسد با قدمت بیش از ۱۲۲ سال است.مراسم سنتی و قدیمی خنچه بران بیش از ۱۲۲ سال در روستای تکه از توابع بخش مرکزی شهرستان نهاوند قدمت دارد و به نشانه تشییع پیکر شهدای کربلا و ارادت به اباعبدالله الحسین (ع) هرساله در روز عاشورا تا شب ۱۲محرم همراه با عزاداری در کوچه و محلههای قدیمی این روستا برگزار میشود.
مراسم «بنی اسد» یکی از مراسمهای عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) است که هرساله مورد توجه و استقبال مردم این روستا و دیگر نقاط استان و کشور قرار میگیرد و علی رغم این که مراسمی نمادین است بانوان روستای تکه خنچههایی به نشان لباس و وسایل پاره پاره ۷۲ شهید کربلا را با سینی و تبقهایی بر روی سر خود حمل میکنند و پیرغلامان و نوحه خوانهای قدیمی سنتی روستا شروع به نوحه خوانی کرده و اهالی روستا هم با سینه زنی در کوچه و محلهها به راه میافتند و بانوان هم با همراه خنچهها شروع به عزاداری میکنند. این مراسم از سوز و گداز فراوانی برخوردار است و چشمان گریان مردمی که شاهد این مراسم هستند به مدت ۳ شبانه روز از روز عاشورا شروع و در روز ۱۲ محرم به پایان میرسد.
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منبع: حسین سهرابی - همدان
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