در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با تانکر حمل سوخت در محور میمه به اصفهان، ۲۲ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبدالرضا میرزایی رئیس پلیس راه استان اصفهان اظهار کرد: ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز در پی اعلام وقوع یک مورد تصادف در محور میمه به سمت اصفهان، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی و اورژانس بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه اتوبوس مسافربری اسکانیا که از تهران به مقصد عسلویه در حرکت بود، به دلیل عدم توجه راننده به جلو با یک دستگاه کامیون کشنده ولوو برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به مصدومان این حادثه تصریح کرد: در این سانحه ۹ نفر از سرنشینان اتوبوس به همراه راننده کامیون مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

سرهنگ میرزایی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، در کاهش و پیشگیری از حوادث رانندگی نقش مؤثری ایفا کنند.

منبع: پلیس اصفهان