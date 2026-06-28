در هفته سوم جام جهانی ۲۰۲۶، اتریش و الجزایر یکی از تماشایی‌ترین بازی‌های مرحله گروهی را به نمایش گذاشتند و در نهایت به تساوی ۳-۳ رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- دیدار دو تیم اتریش و الجزایر آخرین شانس ایران برای حضور در دور حذفی بود و از این حیث این بازی برای ایرانی ها از اهمیت بالایی برخوردار بود چرا که در صورتی که این بازی یک تیم پیروز داشت ایرانی می توانست به دور حذفی راه پیدا کند.

اتریش ابتدا در دقیقه ۲۸ با گل مارکو آرناتوویچ پیش افتاد، اما رافیک بلقاری در دقیقه ۴۵ بازی را برای الجزایر به تساوی کشاند تا نیمه نخست با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد.

در نیمه دوم دوباره اتریش با گل مارسل سابیتزر در دقیقه ۵۵ جلو افتاد، اما تنها پنج دقیقه بعد ریاض محرز گل دوم الجزایر را به ثمر رساند و همه چیز را برابر کرد. بازی که لحظه‌ای از هیجان نمی‌افتاد، در وقت‌های پایانی هم ادامه داشت؛ ساشا کالایژیچ در دقیقه ۹۰ بار دیگر اتریش را پیش انداخت، اما ریاض محرز در دقیقه ۹۳ با گل دوم خودش، حساب کار را ۳-۳ کرد تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.

دو تیم در طول مسابقه بازی کاملاً پایاپایی ارائه دادند و با خلق موقعیت‌های فراوان، یکی از جذاب‌ترین دیدار‌های این دوره از رقابت‌ها را رقم زدند تا تیم ایران از رسیدن به دور حذفی باز بماند.
 

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برچسب ها: جام جهانی ، اتریش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بزرگ کردن الکی تیم ملی همه تیم ها نیوزلند راحت زدن اما صدا و سیما بصورت غیر باورانه ای از قلعه نویی حمایت کرد
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
کجاش جذاب بود
همش تبانی
همش وقت کشی
4دقیقه وقت اضافه بود چرا شد شش دقیقه؟
۹
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
دوره بعدی هفتاد تا تیم هم شرکتت کنن بازم ما دور بعد نمیریم... قلعه نوعی فقط قول صعود به دور بعد رو میداد که برکنارش نکنن. حالا بیاد پاسخگو باشه
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
اگه طارمی میدونسته تو حالتی نیست که بتونه به نحو احسن پنالتی بزنه باید با مخالفت میکرد و به یکی دیگه میداد
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۰۷ تير ۱۴۰۵
سه تا بازی کردیم هر کدوم از اون یکی عجیب تر و پر حاشیه تر
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۷ تير ۱۴۰۵
یه بازی کثیف از الجزایر با اون وقت تلف کنی و در نهایت دفاعی که نکرد تا گل سومو بخورن و داوری که سوت نمیزد
۷
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
خوبه حذف شد تا بیشتر حرص نخوریم از دست خرابکردنای طارمی و جانبخشو و..
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
مبارک بسلامتی وفتی تیم بازی دوستانه نداره همین میشه وقتی لج ولجبازی میکنید دو بازیکن تکنیکی دعوت نمیکنید همین میشه
۰
۴
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