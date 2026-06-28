باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- دیدار دو تیم اتریش و الجزایر آخرین شانس ایران برای حضور در دور حذفی بود و از این حیث این بازی برای ایرانی ها از اهمیت بالایی برخوردار بود چرا که در صورتی که این بازی یک تیم پیروز داشت ایرانی می توانست به دور حذفی راه پیدا کند.
اتریش ابتدا در دقیقه ۲۸ با گل مارکو آرناتوویچ پیش افتاد، اما رافیک بلقاری در دقیقه ۴۵ بازی را برای الجزایر به تساوی کشاند تا نیمه نخست با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد.
در نیمه دوم دوباره اتریش با گل مارسل سابیتزر در دقیقه ۵۵ جلو افتاد، اما تنها پنج دقیقه بعد ریاض محرز گل دوم الجزایر را به ثمر رساند و همه چیز را برابر کرد. بازی که لحظهای از هیجان نمیافتاد، در وقتهای پایانی هم ادامه داشت؛ ساشا کالایژیچ در دقیقه ۹۰ بار دیگر اتریش را پیش انداخت، اما ریاض محرز در دقیقه ۹۳ با گل دوم خودش، حساب کار را ۳-۳ کرد تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.
دو تیم در طول مسابقه بازی کاملاً پایاپایی ارائه دادند و با خلق موقعیتهای فراوان، یکی از جذابترین دیدارهای این دوره از رقابتها را رقم زدند تا تیم ایران از رسیدن به دور حذفی باز بماند.