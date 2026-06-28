به تازگی وزیر اقتصاد گفته است، امیدواریم مردم عزیز پس از بیش از یک دهه توقف، شیرینی بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت را در تابستان ۱۴۰۵ تجربه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - پس از سالها بلاتکلیفی در وضعیت سهام عدالت، بار دیگر بحث تعیین تکلیف و آزادسازی این دارایی میلیونها سهامدار در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان سازمان بورس و وزارت اقتصاد از نهایی شدن دستورالعمل جدیدی خبر میدهند که قرار است وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، نحوه اداره آنها و همچنین معاملات سهام عدالت را مشخص کند. با این حال، تجربه سالهای گذشته باعث شده بسیاری از سهامداران نسبت به وعدههای تکراری محتاط باشند. یکی از پیششرطهای اصلی اجرای این برنامه، برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی عنوان شده که هنوز در برخی استانها به سرانجام نرسیده است.
گفتنی است، پرتفوی سهام عدالت شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی است که از سال ۹۹ تاکنون برای هر دو گروه دارنده مستقیم و غیرمستقیم غیرقابل فروش بوده است.
به تازگی صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: دستورالعمل اجرا سهام عدالت جامع است و هم بحث اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در بر میگیرد، هم بحث معاملات سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی و همینطور سهام شرکتهای سرمایهپذیر را در بر میگیرد.
او افزود: در این دستورالعمل همچنین بحث وضعیت شرکتهای تعاونی در واقع تعیین تکلیف شده و هم بحث تعیین اعضای حقیقی هیئت مدیره در شرکتهای سرمایهپذیر نیز در آن دیده شده است.
صیدی ادامه داد: این دستورالعمل الان مراحل خود را طی میکند و با هماهنگی وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است و انشاءالله به محض اینکه نهایی شود، همه جنبههای سهام عدالت در آن دیده شده و سهام عدالت یک وضعیت به مراتب بهتر نسبت به امروز خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره زمان عملیاتی شدن این دستورالعمل گفت: دستورالعمل نهایی شده و در حال طی کردن مراحل است، با مجلس هماهنگیهایی داشتیم حالا اینکه چقدر در دولت در معاونت حقوقی بررسی شود زمان ببرد را نمیدانم، اما در حال پیگیری هستیم که هرچقدر زودتر به نتیجه برسیم.
در ادامه نیز مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران به فراهم شدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت اشاره کرده و گفته است: با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه، این موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته و امیدواریم مردم پس از بیش از یک دهه توقف، در تابستان امسال شاهد بازگشایی سهام عدالت باشند.
مدنیزاده یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای این برنامه را برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت عنوان کرد و گفت: در این زمینه، اقدامات لازم برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی آغاز شده است.
او ادامه داد: در مواردی که مجامع این شرکتها برگزار نشده باشد، از دادستانی درخواست شده است تا مطابق قانون تجارت، ارکان شرکتهای سرمایهگذاری استانی را مکلف به برگزاری مجمع کند و در صورت استنکاف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که فرآیند برگزاری مجامع و سایر الزامات قانونی امسال نهایی شود و افزود: امیدواریم مردم عزیز پس از بیش از یک دهه توقف، شیرینی بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت را در تابستان ۱۴۰۵ تجربه کنند.
در ادامه هم مدنیزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفته بود: تصمیمگیریهای نهایی در حال انجام است که هر وقت قطعی شد اعلام و اطلاع رسانی میشود.
در نهایت گفتنی است، در حالی که بیش از شش سال از توقف امکان فروش و تعیین تکلیف کامل سهام عدالت میگذرد، حدود ۵۰ میلیون دارنده این سهام همچنان منتظر دسترسی واقعی به دارایی خود هستند. اعلام احتمال بازگشایی سهام عدالت در تابستان ۱۴۰۵ اگرچه امیدهایی ایجاد کرده، اما مطالبه اصلی سهامداران همچنان شفافیت در زمانبندی و اجرای قطعی این وعدههاست. بسیاری از سهامداران معتقدند دارایی که با هدف مشارکت اقتصادی مردم واگذار شده، نباید سالها در وضعیت نامشخص باقی بماند. اکنون انتظار میرود دولت و نهادهای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد و سازمان بورس با تسریع در فرآیندها مسیر آزادسازی واقعی سهام عدالت را هموار کنند تا اعتماد از دست رفته سهامداران نیز تا حدی جبران شود.