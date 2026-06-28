عراقچی برای انجام یک دیدار رسمی از عراق، عازم بغداد پایتخت این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۵ برای انجام یک دیدار رسمی از عراق، عازم بغداد پایتخت این کشور شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با مقام‌های ارشد عراق درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.

انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع مسئول عراقی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در عتبات عالیات، از جمله موضوعات دستور کار این سفر است.

برچسب ها: عراقچی ، عراق
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