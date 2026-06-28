نمایشگاه «حقوق بشر آمریکایی به روایت تصویر» به مناسبت هفته قوه قضاییه در موکب دادگستری استان برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، تبیین ابعاد حقوق بشر آمریکایی و آشکار کردن تناقض میان ادعا‌ها و عملکرد دولت آمریکاست.

وی افزود: در این نمایشگاه، جنایت‌های رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین دیگر تجاوزات علیه مردم غیرنظامی، از جمله حمله به مراکز غیرنظامی، مدارس و به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و شهروندان بی‌گناه، در قالب تصاویر به نمایش گذاشته شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان هدف از برگزاری این نمایشگاه را تبیین واقعیت حقوق بشر آمریکایی عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه با همت معاونت فرهنگی دادگستری استان برپا شده و روایت تصویری از جنایت‌هایی است که در ماه‌های اخیر علیه ملت ایران و مردم بی‌دفاع صورت گرفته است.

آسیابی تصریح کرد: نمایشگاه «حقوق بشر آمریکایی به روایت تصویر» همزمان با برنامه‌های هفته قوه قضاییه به مدت یک هفته در محل موکب دادگستری استان دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند در طول شبانه روز از آن بازدید کنند.

منبع : دادگستری گلستان