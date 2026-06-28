نماینده دموکرات کنگره می‌گوید که حملات ارتش آمریکا به ایران «نقض آشکار قطعنامه اختیارات جنگی» است که کنگره این هفته تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رو خانا، نماینده دموکرات کنگره می‌گوید حملات ارتش آمریکا به ایران «نقض آشکار قطعنامه اختیارات جنگی» است که کنگره این هفته تصویب کرد.

وی افزود: «ترامپ باید همین حالا این جنگ را متوقف کند - در غیر این صورت ما او را به دادگاه می‌کشانیم تا مجبور به انجام این کار شود.»

قطعنامه اختیارات جنگی روز سه‌شنبه با رأی ۵۰ به ۴۸ در سنا تصویب شد، پس از آنکه طرحی مشابه در ۳ ژوئن در مجلس نمایندگان تصویب شد.

این قطعنامه «به رئیس جمهور دستور می‌دهد نیرو‌های مسلح ایالات متحده را از خصومت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خارج کند» و تصریح می‌کند که ترامپ فقط در صورتی مجاز به استفاده از نیروی نظامی بیشتر علیه ایران خواهد بود که «صراحتاً با اعلام جنگ یا مجوز خاص کنگره مجاز باشد».

در همین حال با فشار و تاثیرگذاری ترامپ، سنای آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را رد کرد که به رئیس‌جمهور آمریکا دستور می‌داد نیرو‌های آمریکایی را از درگیری‌ها علیه ایران خارج کند، مگر اینکه کنگره رسماً اقدام نظامی را مجاز کند.

این اقدام پس از آنکه رهبران جمهوری‌خواه استدلال کردند که این اقدام کنگره می‌تواند مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ را تضعیف کند، با رأی ۴۷-۵۰-۱ صورت گرفت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به ایران ، نقض آتش بس
خبرهای مرتبط
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی: این قرارداد باطل و شرم‌آور است
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
موج گرما فرانسه را به آشوب کشاند؛ مردم برای خرید کولر تخفیف‌خورده با یکدیگر درگیر شدند
شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
ادعای نتانیاهو درباره ادامه اشغالگری بر اساس چارچوب توافق شده با دولت لبنان
آمار قربانیان زلزله مرگبار ونزوئلا به ۱۴۳۰ نفر رسید
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 
موج گرمای مرگبار در فرانسه؛ ۱۰۹ فوتی طی ۲۴ ساعت در پاریس ثبت شد
الکساندر ووجیچ از رئیس‌جمهوری صربستان استعفا می‌کند
بازی بزرگ تهران در هرمز
آخرین اخبار
نماینده کنگره: حملات آمریکا به ایران قطعنامه اختیارات جنگی را نقض می‌کند
نقض تفاهم از دروازه هرمز
بازی بزرگ تهران در هرمز
شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
الکساندر ووجیچ از رئیس‌جمهوری صربستان استعفا می‌کند
ادعای نتانیاهو درباره ادامه اشغالگری بر اساس چارچوب توافق شده با دولت لبنان
موج گرمای مرگبار در فرانسه؛ ۱۰۹ فوتی طی ۲۴ ساعت در پاریس ثبت شد
موج گرما فرانسه را به آشوب کشاند؛ مردم برای خرید کولر تخفیف‌خورده با یکدیگر درگیر شدند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 
آمار قربانیان زلزله مرگبار ونزوئلا به ۱۴۳۰ نفر رسید
برآورد سازمان ملل از تأثیر زلزله ونزوئلا بر ۷ میلیون نفر
حزب‌الله: توافق جدید دولت لبنان، پوششی برای ادامه اشغالگری اسرائیل است
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی: این قرارداد باطل و شرم‌آور است
العربیه: شهباز شریف اواخر این هفته به تهران سفر می‌کند
آنتونیو تاجانی: ایتالیا آماده حمایت دیپلماتیک از توافق اسرائیل و لبنان است
ائتلاف‌سازی علیه ایران؛ فصل تازه فشار پس از تفاهم
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک روز پس از توافق امنیتی
شیوع تب دنگی در سریلانکا با عبور موارد ابتلا از ۵۰ هزار نفر به سطح اپیدمی رسید
روسیه کنترل شهرکی در اوکراین را به دست گرفت
یک کشته در برخورد هواپیمای سبک به یک ساختمان بلند در چین
روبیو: ترامپ ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۷ به هند سفر کند
ترامپ بولتون را «بسیار احمق» خواند!
رویکرد نادرست آمریکا در قبال مسئله تایوان خطر درگیری با پکن را به همراه دارد
اوکراین کارخانه نظامی روسیه در ولگوگراد را هدف قرار داد
ورود هواپیما‌های نظامی چینی و روسی به منطقه دفاع هوایی کره جنوبی
نماینده حزب‌الله: اسرائیل در تلاش است تا از طریق مذاکرات امتیازاتی به دست آورد
زلزله‌های ونزوئلا ۹۲۰ کشته و ده‌ها هزار مفقود بر جای گذاشته است
ادعای ونس: آمریکا آماده گفت‌و‌گو درباره اختلافات با ایران است