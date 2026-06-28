باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رو خانا، نماینده دموکرات کنگره میگوید حملات ارتش آمریکا به ایران «نقض آشکار قطعنامه اختیارات جنگی» است که کنگره این هفته تصویب کرد.
وی افزود: «ترامپ باید همین حالا این جنگ را متوقف کند - در غیر این صورت ما او را به دادگاه میکشانیم تا مجبور به انجام این کار شود.»
قطعنامه اختیارات جنگی روز سهشنبه با رأی ۵۰ به ۴۸ در سنا تصویب شد، پس از آنکه طرحی مشابه در ۳ ژوئن در مجلس نمایندگان تصویب شد.
این قطعنامه «به رئیس جمهور دستور میدهد نیروهای مسلح ایالات متحده را از خصومتها علیه جمهوری اسلامی ایران خارج کند» و تصریح میکند که ترامپ فقط در صورتی مجاز به استفاده از نیروی نظامی بیشتر علیه ایران خواهد بود که «صراحتاً با اعلام جنگ یا مجوز خاص کنگره مجاز باشد».
در همین حال با فشار و تاثیرگذاری ترامپ، سنای آمریکا روز چهارشنبه قطعنامهای را رد کرد که به رئیسجمهور آمریکا دستور میداد نیروهای آمریکایی را از درگیریها علیه ایران خارج کند، مگر اینکه کنگره رسماً اقدام نظامی را مجاز کند.
این اقدام پس از آنکه رهبران جمهوریخواه استدلال کردند که این اقدام کنگره میتواند مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ را تضعیف کند، با رأی ۴۷-۵۰-۱ صورت گرفت.
منبع: الجزیره