باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست اعضای سازمان نظام پزشکی استان با تأکید بر ضرورت تعامل و همدلی میان جامعه پزشکی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: برای بررسی دقیق مسائل و مطالبات جامعه پزشکی، تا پایان تیرماه نشست مشترکی با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد.

وی از اعضای سازمان نظام پزشکی خواست دغدغه‌ها و مسائل خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا مدیران مرتبط با آمادگی کامل در این نشست حضور یابند و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات بررسی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش ارزشمند پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و سایر اعضای جامعه پزشکی در حفظ سلامت مردم، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد و افزود: با همکاری، همدلی و انسجام میان سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای نظام سلامت و افزایش کیفیت زندگی مردم استان برداشت.

مردانی همچنین بر استمرار جلسات مشترک با جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی همچون مسائل بیمه، تأمین اجتماعی، مالیات و سایر مطالبات این حوزه با حضور مدیران مسئول به‌صورت تخصصی بررسی و پیگیری خواهد شد.