باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر موسوی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد اظهار کرد: ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در انبار داروخانه بیمارستان عشایر به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: انبار داروخانه به‌صورت مجزا از بخش‌های بستری بیمارستان قرار دارد و این حادثه هیچ‌گونه خطری برای بیماران و کادر درمان ایجاد نکرده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه نیرو‌های آتش‌نشانی همچنان در حال عملیات اطفای حریق هستند، گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات به‌زودی به پایان برسد.

موسوی تصریح کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی در حال حاضر مشخص نیست و پس از پایان عملیات و بررسی کارشناسان، علت دقیق حادثه اعلام خواهد بود.

مهار آتش‌سوزی در انبار مرکزی بیمارستان شهدای عشایر؛ حادثه بدون تلفات جانی

مدیرکل مدیریت بحران ،در پی وقوع آتش‌سوزی در انبار مرکزی بیمارستان شهدای عشایر، نیروهای آتش‌نشانی و امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق همچنان در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی روابط عمومی استانداری لرستان، این حادثه تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

با اعلام وقوع حریق در انبار مرکزی بیمارستان شهدای عشایر، تیم‌های اطفای حریق و امداد و نجات آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، نیروهای امدادی در حال کنترل و خاموش کردن حریق هستند و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخش‌های مجموعه در حال انجام است.

این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته و اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات احتمالی پس از بررسی‌های بیشتر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

