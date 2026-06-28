باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر موسوی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد اظهار کرد: ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در انبار داروخانه بیمارستان عشایر به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: انبار داروخانه به‌صورت مجزا از بخش‌های بستری بیمارستان قرار دارد و این حادثه هیچ‌گونه خطری برای بیماران و کادر درمان ایجاد نکرده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه نیرو‌های آتش‌نشانی همچنان در حال عملیات اطفای حریق هستند، گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات به‌زودی به پایان برسد.

موسوی تصریح کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی در حال حاضر مشخص نیست و پس از پایان عملیات و بررسی کارشناسان، علت دقیق حادثه اعلام خواهد بود.

منبع: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد