در راستای تحقق اهداف کلان وزارت نیرو و سازمان توانیر در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری انرژی، نخستین نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در ایستگاه ۶۶ کیلوولت علی‌آباد استان فارس به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تحقق اهداف کلان وزارت نیرو و سازمان توانیر در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری انرژی، نخستین نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در ایستگاه ۶۶ کیلوولت علی‌آباد استان فارس به بهره‌برداری رسید. این پروژه که با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط زیست اجرایی شده است، نویدبخش آینده‌ای سبزتر برای صنعت برق منطقه است.

مجتبی بکوک، کارشناس طرح بهینه‌سازی شبکه شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: نصب و راه‌اندازی این نیروگاه خورشیدی، گامی عملیاتی و استراتژیک است که نشان‌دهنده تعهد شرکت به استفاده از منابع پاک و کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از تولید انرژی است.

بکوک با بیان اینکه این پروژه مهم با صرف اعتبار ۱۸ میلیارد ریال توسط دفتر بهینه‌سازی شبکه اجرا شد، تأکید کرد: این اقدام صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه بخشی از یک برنامه جامع برای هم‌راستایی با سیاست‌های ملی در حوزه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

او در تشریح مزایای این طرح بیان داشت: تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز ایستگاه علی‌آباد از طریق پنل‌های خورشیدی، منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهینه‌سازی مصرف در این نقطه از شبکه خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از انرژی خورشیدی به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا کمک شایانی می‌کند.

کارشناس طرح بهینه‌سازی شبکه، چشم‌انداز آینده این طرح را روشن توصیف کرد و افزود: ما این پروژه را به عنوان پایلوتی موفق تلقی می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم با استفاده از تجربیات حاصله، طرح‌های مشابهی را در سایر ایستگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر نیز توسعه دهیم. این امر به تقویت پایداری شبکه، تاب‌آوری در برابر چالش‌های احتمالی و پیشبرد اهداف کلان صنعت برق در حوزه انرژی‌های نو کمک خواهد کرد.

این دستاورد، در آستانه فصل اوج مصرف برق، اهمیت مدیریت بهینه منابع انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در پایان، جا دارد از تلاش‌های ارزشمند و همکاری‌های موثر امور بهره‌برداری شمال و غرب و همچنین مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات که با پشتیبانی فنی و هماهنگی‌های دقیق خود، نقش کلیدی در موفقیت و اجرای این پروژه ایفا کردند، صمیمانه قدردانی شود.

منبع: شرکت برق منطقه‌ای فارس

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، انرژی پاک ، برق منطقه‌ای فارس
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