بنیاد «هند رجب» با ارائه درخواستی به وزارت دادگستری آمریکا، خواستار تحقیق و پیگرد قانونی ایتمار بن گویر به اتهام جنایات جنگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیاد «هند رجب» با ارائه درخواستی به وزارت دادگستری آمریکا، خواستار تحقیق و پیگرد قانونی ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، به اتهام «دست داشتن در جنایات جنگی، نسل‌کشی و تحریک مستقیم به نسل‌کشی» شد. این درخواست پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده بن گویر به نیویورک در اوایل ژوئیه ارائه شده است.

بن گویر که سال گذشته توسط استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و انگلیس به دلیل «تحریک به خشونت علیه فلسطینیان» در کرانه باختری اشغالی تحریم شده بود، به طور معمول خواستار تشدید حملات مرگبار اسرائیل در سراسر منطقه شده است. هفته گذشته، پس از کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی در حمله حزب‌الله، او گفته بود که «تمام لبنان باید بسوزد».

جیک رام، نماینده بنیاد هند رجب در ایالات متحده، وزیر امنیت داخلی اسرائیل را «یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران دوران ما» توصیف کرد و گفت که واشنگتن «تعهد دارد او را دستگیر کرده و به خاطر جنایاتش به دادگاه بکشاند.»

منبع: الجزیره