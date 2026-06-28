باشگاه خبرنگاران جوان - در خرداد ماه ۱۴۰۵، شرکت توزیع برق شیراز با اجرای طرح ملی مهتاب، اقدامات چشمگیری در راستای بهبود و مدیریت مصرف برق انجام داد. این طرح که هدف آن جمعآوری برق غیرمجاز و کاهش مصرف انرژی است، در این ماه با موفقیتهای قابل توجهی همراه بود.
احمد رضا خسروی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این زمینه اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم اجرای مهتاب در خرداد ماه، جمعآوری ۲۸ کیلومتر کابل برق غیرمجاز بود که به کاهش تلفات انرژی کمک شایانی کرد. با این اقدام، انرژی احصا شده از محل جمعآوری برق غیرمجاز به ۱۵،۶۸۰،۶۱۹ کیلووات ساعت رسید. این میزان انرژی میتواند به تأمین نیازهای واقعی مشترکین کمک کند و بر اهمیت اجرای طرح مهتاب تأکید میکند.
خسروی در ادامه افزود: در راستای ساماندهی انشعابات برق، تعداد ۴۲۷۴ فقره انشعاب نیز در خرداد ماه واگذار شد. این اقدام نه تنها به قانونمند شدن استفاده از برق کمک میکند، بلکه باعث افزایش رضایت مشترکین قانونی نیز گردید. توان کاهش یافته در این ماه به ۴۵۳۵ کیلووات رسید که نشاندهنده اثربخشی طرح مهتاب در کنترل مصرف انرژی است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین بازدید از ۹۳۸ چاه کشاورزی که مصارف غیر مجاز برق داشتند را نیز در قالب این طرح یاد آور شد و افزود: از دیگر اقدامات انجام شده در این ماه رصد و پایش استفادههای غیر مجاز برق در حوزه کشاورزی بود.
او گفت: با توجه به اهمیت آب و برق در کشاورزی، تست چاههای کشاورزی به تعداد ۱۱۰۲۹ انشعاب انجام شد تا اطمینان حاصل شود که منابع به درستی مدیریت میشوند. همچنین، تعداد کنتورهای معیوب تعویض شده به تعداد ۳۴۷۶ دستگاه نشاندهنده تلاشهای مستمر برای ارتقاء کیفیت خدمات و جلوگیری از هدررفت انرژی است.
خسروی در ادامه افزود: در این راستا، تعداد ۵۷۳ مورد شمارشگر نصب و شناسایی ۷۹۳ مورد دستکاری کنتور با موفقیت عملیاتی شد، عزم راسخ شرکت توزیع برق شیراز در مبارزه با تخلفات بسیار مشهود است. همچنین، نصب ۹۴۸ دستگاه فیوز محدود کننده و کشف ۲۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در این ماه رقم خورد و بر لزوم نظارت بیشتر بر مصرف انرژی تأکید میکند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اینکه طرح مهتاب با هدف ایجاد برق پایدار و آیندهای روشن برای همه مشترکین، به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت مصرف انرژی شناخته میشود ادامه داد: با همکاری شهروندان و مشترکین برق، شرکت توزیع برق شیراز امیدوار است تا همچنان در مسیر تأمین برق پایدار گام بردارد و به تحقق اهداف خود نزدیکتر شود.
منبع: شرکت توزیع برق شیراز