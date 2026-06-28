مدیرکل بندر شهید رجایی گفت: قرارداد ترانزیت کالا با قزاقستان با ۲۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در طرح‌های بندری امروز امضا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از امضای قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی قزاقستان در بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: این پروژه پس از حدود یک سال مذاکره و امضای تفاهم‌نامه‌های لازم، امروز به مرحله امضای قرارداد و آغاز رسمی فعالیت می‌رسد.

وی افزود: این طرح مربوط به ایجاد یک مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی به مساحت حدود ۱۵ هکتار است که به‌عنوان حلقه‌ای از یک زنجیره لجستیکی میان مراکز لجستیکی قزاقستان، بندر شهید رجایی و بنادر مبدأ برای توسعه ترانزیت کالا فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل بندر شهید رجایی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این پروژه اظهار کرد: میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده حدود ۲۵ میلیون دلار است که به‌صورت مستقیم از سوی طرف قزاقستانی انجام می‌شود.

عباس‌نژاد ادامه داد: این پروژه یکی از نخستین نمونه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنادر ایران طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود؛ چراکه در این طرح، سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت ۱۰۰ درصدی وارد شده و برخلاف برخی مشارکت‌های گذشته، سهم سرمایه‌گذاری به شکل مستقیم توسط طرف خارجی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه دوره ساخت این مرکز لجستیکی دو سال پیش‌بینی شده است، گفت: پس از پایان مرحله ساخت، بهره‌برداری از پروژه آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت اولیه ترانزیت این مرکز سالانه حدود یک و نیم میلیون تن کالا خواهد بود.

وی تأکید کرد: این ظرفیت قابلیت توسعه و افزایش دارد و با توجه به توافقات انجام‌شده، امکان گسترش حجم فعالیت‌ها و افزایش میزان ترانزیت کالا در سال‌های آینده فراهم خواهد بود.

عباس‌نژاد درباره مدت قرارداد نیز گفت: این قرارداد در مجموع ۲۷ ساله است که شامل دوره ساخت و حدود ۲۵ سال بهره‌برداری خواهد بود. همچنین با توجه به شرایط آینده، افزایش حجم کالا و رشد فعالیت‌های ترانزیتی، امکان بازنگری در مفاد قرارداد به‌صورت دوره‌ای و پنج‌ساله پیش‌بینی شده است.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، بنادر
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