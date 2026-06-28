معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی از انجام ۳۱ هزار و ۱۵۵ مأموریت در بهار امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عباسی معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی گفت: در ۳ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار و ۸۶ تماس در مرکز ۱۱۵ اورژانس استان ثبت شده است.

او افزود: این تعداد تماس منجر به انجام ۳۱ هزار و ۱۵۵ مأموریت شده که بیشترین آن ها با ۱۹ هزار و ۵۱۸ مورد، مأموریت های مربوط به بیماری ها بوده است.

عباسی اظهار کرد: همچنین در این مدت ۳ هزار و ۴۲۶ مأموریت تصادفات و ۲ هزار و ۶۴۶ مأموریت حوادث غیر تصادفی ثبت شده است.

معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی در خصوص مصدومین نیز عنوان کرد: طی مأموریت های صورت گرفته به ۵ هزار و ۲۳۸ مصدوم تصادفی، ۹۲۰ بیمار قلبی و ۵۵۲ بیمار تنفسی خدمات درمانی پیش بیمارستانی ارائه شده است.