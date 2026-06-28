رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در مراسم جشن حزب دموکرات مریلند، دونالد ترامپ را به فساد متهم کرد و او را «بازنده» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در سخنرانی خود در مراسم جشن حزب دموکرات مریلند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، را به فساد متهم کرد و او را «بازنده» خواند. 

بایدن همچنین از ترامپ به خاطر «پروژه‌های خودپسندانه» از جمله «قرار دادن نامش بر روی مرکز کندی»، ساخت طاق پیروزی و «استخدام فردی برای تعمیر استخر بازتابی» در یادبود لینکلن انتقاد کرد.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین ترامپ را به «انتخاب ولادیمیر پوتین» به جای متحدان متهم کرد و گفت که او به «تحریف عمدی و نابودی ناتو» دست زده است.

منبع: ان بی سی

برچسب ها: جو بایدن ، دولت ترامپ ، حزب دموکرات
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