باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در سخنرانی خود در مراسم جشن حزب دموکرات مریلند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، را به فساد متهم کرد و او را «بازنده» خواند.

بایدن همچنین از ترامپ به خاطر «پروژه‌های خودپسندانه» از جمله «قرار دادن نامش بر روی مرکز کندی»، ساخت طاق پیروزی و «استخدام فردی برای تعمیر استخر بازتابی» در یادبود لینکلن انتقاد کرد.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین ترامپ را به «انتخاب ولادیمیر پوتین» به جای متحدان متهم کرد و گفت که او به «تحریف عمدی و نابودی ناتو» دست زده است.

منبع: ان بی سی