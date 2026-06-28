نخست وزیر آرژانتین پس از اتهامات فساد از سمت خود استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مانوئل آدورنی، رئیس کابینه خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین روز شنبه پس از رسوایی که منجر به تحقیقات در مورد هزینه‌های او در سال‌های اخیر شد، استعفا کرد.

آدورنی، که در نوامبر سال گذشته به عنوان رئیس کابینه منصوب شد، از افراد نزدیک و مورد اعتماد میلی است که در ابتدا اندکی پس از تصدی سمت در اواخر سال ۲۰۲۳، او را به عنوان سخنگوی خود معرفی کرد.

آدورنی در نامه استعفای خود به میلی که آن را در X منتشر کرد، گفت: «برای اولین بار از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، برخلاف میل شما عمل می‌کنم. من این فصل را می‌بندم. من با آرامش و متانت، اما مهم‌تر از همه، با وجدانی آسوده، اینجا را ترک می‌کنم.»

آدورنی به دلیل هزینه‌هایی که به نظر نمی‌رسد با درآمدش مطابقت داشته باشد، به کسب ثروت غیرقانونی متهم شده است.

او به خاطر تعدادی از سفر‌های شخصی که با خانواده‌اش داشته، از جمله تعطیلات درجه یک به آروبا در طول کریسمس و پرواز جت خصوصی به اروگوئه در طول فصل کارناوال، مورد انتقاد قرار گرفته است.

آدورنی گفته است که ثروت خود را قبل از ورود به دولت به دست آورده و تمام سفر‌هایی که با خانواده‌اش داشته، با بودجه شخصی پرداخت شده است.

او در اواخر آوریل، هنگام سخنرانی در مورد وضعیت کشور، در برابر کنگره گفت: «من هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام و این را در دادگاه نشان خواهم داد.»

اما این ماه، او در مصاحبه‌ای با روزنامه لاناسیون اذعان کرد که سال‌هاست «مانند همه آرژانتینی‌ها» پول اعلام نشده پس‌انداز کرده است. او گفت که اظهارنامه‌های سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را اصلاح کرده است تا حدود نیم میلیون دلار که قبلاً اعلام نشده بودند را منعکس کند.

او گفت: «گناهی که مرتکب شده‌ام این است که یک اشتباه غیرعمدی مرتکب شده‌ام و قرار است هر آنچه را که مربوط به آن است، بپردازم.»

میلی پیش از این از آدورنی دفاع کرده و در ماه مه به روزنامه لاناسیون گفته بود که «آدورنی به هیچ وجه نخواهد رفت» و «من قرار نیست یک فرد بی‌گناه را اعدام کنم.»

در هفته‌های اخیر، میلی با پیامد‌های ادعا‌های فساد در میان دولتش و همچنین قدرت خریدی که از تورم عقب مانده است، رو‌به‌رو شده است. طبق نظرسنجی ماه مه توسط اوپینای آرژانتین، ۳۹ درصد از رأی‌دهندگان تصویر مثبتی از میلی دارند و میزان محبوبیتش ۵۳ درصد بیشتر از یک سال پیش است.

منبع: رویترز