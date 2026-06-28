وزارت امور خارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امورخارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا در بامداد ۷ تیر ۱۴۰۵ بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد یکشنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی کشور را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است، نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهد شکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تأکید می‌کند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
اونها تا الان چند دفعه بعد از آتش بس حمله کردند؟ اگه دفعه بعد حمله کرد پاسخ کوبنده بدین مثل حمله بعد از ۹ اسفند بزنیدشون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
وزارت امور بیانیه جدید ترین وزارتخانه ایران افتتاح گردید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۰۷ تير ۱۴۰۵
مثلا تفاهم نامه امضا کردن خخخخ
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۷ تير ۱۴۰۵
حالا کی اول نقض کرده؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
کار وزارت خارجه ما شده اظهار تاسف یا هشدار جدی یا شمردن تعداد موارد نقض اتش بس
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
چرا هربار که آمریکا غلطی میکنه شکایت بیانیه راه می‌اندازید، میزنه ...کوبنده تر بزنید . داره تفاهم نامه و شما رو به چالش میکشه . شما را بخدا دیگه بفهمید با کی طرفید . وقتی خودش همه کاره دنیاست به کی بیانیه و شکوائیه میدین ؟
منافع و پایگاه‌های خودش و توله اش رو توی منطقه و فرامنطقه کامل نابود کنید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
حاشا به غیرتتان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
آقا بزنید و رحم نکنید. تمام منافع آمریکا در منطقه را خاکستر کنید. اگر قدرت ایران را ببینند پا به فرار می گذارند. رحم نکنید به این دشمنان. اینها فرزندان ابلیس هستند. به اعراب دل خوش نکنید. فقط به قدرت خودمون باید تکیه کنیم. خداوند با ماست. نترسید
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
حالا مدام بیانیه صادر کنید،،مگر نمیدانستید امریکا شاخ دارد وبه قول هایش وفا نمی کند،،چرا باعجله مداکراه را قبول کردید
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۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
اونهایی که دم ازمذاکره میزنن ببینن
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
شما که میدونید چرا مذاکره می‌کنید و قرارداد می‌بندی .
این قرارداد های یکطرفه و بی حاصل اختلافات را عمیق تر می‌کنید.
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۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
برویم مذاکره که تعهد بدهند دیگر به ما حمله نکنند
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بیا خودم ضمانت میکنم دیگه حمله نمیکنن . والا کسی از من بالاتر نیست که . البته نباید ما آتش بس نقض کنیم . اونا بزنن اشکال نداره .
آتش از اونا
بس از ما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بیانیه ندید،اون تفاهم نامه لعنتی رو پاره کنید بندازید سطل زباله
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۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
باید درهمین مکان میخ را محکم کوبید.اگر قرار است دو ماه دیگر با دشمن تا دندان مسلح روبه رو شویم همین حالا رو به رو شویم.
فردا دیر است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۰۷ تير ۱۴۰۵
شما هم کشتید خودتونو با این بیانیه هاتون
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