باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امورخارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا در بامداد ۷ تیر ۱۴۰۵ بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد یکشنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی کشور را به شدت محکوم میکند. این حملات وحشیانه که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است، نشان میدهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهد شکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت بینالمللی، بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تأکید میکند.