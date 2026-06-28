باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مجاهدان عرصه جهاد اقتصادی هستند، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید با نگاهی واحد، هماهنگ و مسئولانه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری همکاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بروکراسی اداری، اختلاف بین دستگاه‌ها یا کندی فرآیند‌های اجرایی دچار رکود یا تعطیلی شود، افزود: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در اجرای طرح‌هاست.

استاندار با انتقاد از سرگردانی سرمایه‌گذاران بین دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: قابل قبول نیست سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز‌ها بار‌ها بین ادارات مختلف سرگردان شود یا اختلاف میان دستگاه‌ها مانع اجرای طرح‌های اقتصادی شود.

مردانی با اشاره به تأخیر چندماهه در برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه گردشگری، تصریح کرد: توقف و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، فرصت‌های توسعه و اشتغال را از استان می‌گیرد و مدیران باید با همدلی و انسجام، موانع را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند.

وی با اشاره به اعلام نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۳ درصدی برای استان، این وضعیت را زنگ خطری برای اقتصاد استان دانست و تأکید کرد: تنها راه کاهش مشکلات اقتصادی، حمایت عملی از تولید، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال است.

استاندار از همه مدیران خواست از انداختن مسئولیت به گردن یکدیگر پرهیز کرده و با پیگیری جدی مصوبات، زمینه رونق سرمایه‌گذاری و تولید در چهارمحال و بختیاری را فراهم کنند.