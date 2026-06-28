مدیرکل کمیته امداد استان البرز از توزیع ۳۵۰ هزار پرس غذای گرم و بسته معیشتی و پیوستن ۴۰۰ حامی جدید به طرح اکرام ایتام و محسنین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان با تشریح عملکرد پویشهای «اطعام و احسان حسینی» و «به عشق حسین(ع)» گفت: از نخستین روز ماه محرم تاکنون، مشارکت گسترده خیران و نیکوکاران البرزی، خدمات گستردهای را در حوزه تأمین معیشت نیازمندان و حمایت از ایتام و فرزندان محسنین رقم زده است.
رضا البرزی با بیان اینکه از ابتدای ماه محرم و همزمان با آغاز پویش «اطعام و احسان حسینی»، اقدامات گستردهای با مشارکت مراکز نیکوکاری و خیران استان انجام شده است، اظهار کرد: طی ۱۰ روز نخست اجرای این پویش، بیش از ۳۵۰ هزار پرس غذای گرم و بسته معیشتی به ارزش بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در قالب سفرههای اطعام حسینی تهیه و میان نیازمندان و خانوادههای تحت حمایت توزیع شده است.
وی افزود: همچنین در همین مدت، مدیرکل کمیته امداد استان البرز با اشاره به اجرای همزمان پویش «به عشق حسین(ع)» در حوزه اکرام ایتام و محسنین تصریح کرد: از آغاز این پویش در نخستین روز ماه محرم تاکنون، ۴۰۰ حامی جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین استان البرز پیوستهاند.
البرزی ادامه داد: همچنین در این مدت، حامیان، خیران و نیکوکاران استان بیش از ۱۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم به حساب ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت واریز کردهاند که این مشارکت ارزشمند، نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی، آموزشی و درمانی این عزیزان داشته است.
وی با قدردانی از همراهی مردم مؤمن و خیراندیش استان البرز خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مردم در این دو پویش، جلوهای از فرهنگ ایثار، مواسات و همدلی در مکتب سیدالشهدا(ع) است و نشان میدهد سنت حسنه انفاق و دستگیری از نیازمندان همچنان در جامعه زنده و پویاست.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز در پایان از خیران، نیکوکاران و حامیان دعوت کرد تا پایان ماههای محرم و صفر با مشارکت در پویشهای «اطعام و احسان حسینی» و «به عشق حسین (ع)»، از طریق اپلیکیشن صدقه من و همچنین کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷* در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند.
منبع: کمیته امداد البرز