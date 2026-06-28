باشگاه خبرنگاران جوان - مجید محبی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان و در پی افزایش دمای هوا، ساعت کاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها در روز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت کاهش، ساعت ۱۱ به پایان میرسد.
وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف برق، صرفهجویی در مصرف آب و کمک به پایداری خدمات زیرساختی در شرایط گرمای شدید اتخاذ شده است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: دستگاههای عملیاتی و مراکز ارائه خدمات ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتشنشانی و بخشهای اتفاقات آب، برق و گاز مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود فعال خواهند بود.
وی از شهروندان خواست با توجه به افزایش مصرف در روزهای گرم، برای جلوگیری از اختلال در تأمین خدمات و پایداری شبکههای آب و برق، در مصرف این منابع صرفهجویی کنند.
منبع:استانداری سیستان و بلوچستان