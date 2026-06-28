جانشین انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق از ۲ دستگاه خودروی سواری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضایی جانشین انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه سهل اباد این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ رضایی بیان کرد: مأموران در این خصوص دو دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمین دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس