جانشین انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق از ۲ دستگاه خودروی سواری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضایی جانشین انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه سهل اباد این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به دو دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی را کشف کردند.
سرهنگ رضایی بیان کرد: مأموران در این خصوص دو دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمین دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
منبع: خبرگزاری پلیس