جانشین انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق از ۲ دستگاه خودروی سواری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضایی جانشین انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه سهل اباد این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع  قضائی در بازرسی از  خودروها، مقدار ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ رضایی بیان کرد: مأموران در این خصوص دو دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمین دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: سوخت قاچاق ، قاچاق سوخت
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