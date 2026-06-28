تکلیف گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد؛ آرژانتین با سه پیروزی متوالی و کسب ۹ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - با پایان رقابت‌های گروه J جام جهانی ۲۰۲۶، آرژانتین با کسب ۹ امتیاز از سه مسابقه و ثبت تفاضل گل +۷، مقتدرانه به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. آلبی‌سلسته در هر سه دیدار عملکردی کم‌نقص داشت و بدون از دست دادن امتیاز، صعودی مقتدرانه را جشن گرفت.

اتریش با ۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و دومین سهمیه صعود این گروه را به دست آورد. تساوی پرگل برابر الجزایر در هفته پایانی برای اتریشی‌ها کافی بود تا بالاتر از رقیب آفریقایی قرار بگیرند.

الجزایر نیز با ۴ امتیاز و به دلیل تفاضل گل ضعیف‌تر نسبت به اتریش، در رتبه سوم قرار گرفت و حالا برای صعود باید امیدوار به نتایج سایر گروه‌ها و جدول تیم‌های سوم باشد. اردن نیز با سه شکست متوالی و بدون امتیاز، قعرنشین گروه شد و از رقابت‌ها کنار رفت.  
آرژانتین مقتدرانه صعود کرد+عکس

برچسب ها: آرژآنتین ، جام جهانی
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