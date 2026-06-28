سقوط یک مرد به درون چاهی در یکی از باغ‌های اطراف کازرون، به مرگ او انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی بازیار مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اظهار کرد: با اعلام حادثه سقوط یک نفر در چاه در یکی از باغ‌های حاشیه شهر کازرون به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، تیم چاه نوردی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.

او افزود: آتش نشانان با حضور در محل و با توجه به باریکی دهانه چاه، ضمن ارزیابی شرایط، با استفاده از تجهیزات تخصصی و سه‌پایه نجات، پیکر مرد ۶۵ ساله را از داخل چاه ۲۵ متری خارج کرده و تحویل مراجع قضایی دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اضافه کرد: علت وقوع این حادثه، بی احتیاطی عنوان شده است.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

برچسب ها: سقوط در چاه ، حادثه
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