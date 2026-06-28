اوکراین امیدوار است تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۱۵۴ میلیارد دلار از متحدان غربی خود دریافت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس داده‌های وزارت دارایی اوکراین، این کشور انتظار دارد تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۱۵۴ میلیارد دلار از متحدان غربی خود دریافت کند تا بقای خود را در بحبوحه عملیات نظامی ویژه روسیه تضمین کند.

این وزارتخانه تخمین می‌زند که اوکراین در سال ۲۰۲۶ برای حفظ عملکرد نهاد‌های دولتی خود به ۴۶.۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۷ به ۴۷.۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۸ به ۳۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۹ به ۲۴.۷ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. این ارقام اولیه هستند و قابل تجدیدنظر می‌باشند.

کی یف انتظار دارد که بخشی از مبالغ فوق‌الذکر را از طریق برنامه اقدام مقاومتی اقتصادی (ERA) برای استفاده از دارایی‌های توقیف‌شده روسیه و همچنین وام‌ها و کمک‌های بلاعوض از غرب، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دریافت کند.

منبع: تاس