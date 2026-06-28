باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- رقابت‌های گروه K با صدرنشینی کلمبیا به پایان رسید. کلمبیایی‌ها با ۷ امتیاز و تفاضل گل +۳، بهترین عملکرد این گروه را ثبت کردند و به عنوان تیم اول راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شدند.

پرتغال نیز با ۵ امتیاز و تفاضل گل +۵ در جایگاه دوم ایستاد و سهمیه صعود مستقیم را به دست آورد. شاگردان پرتغال با وجود دو تساوی، موفق شدند جایگاه خود را در جمع دو تیم برتر حفظ کنند.

جمهوری کنگو با ۴ امتیاز سوم شد و همچنان امیدوار است از طریق جدول تیم‌های سوم به مرحله حذفی برسد. ازبکستان نیز با سه شکست، بدون امتیاز و با تفاضل گل ۹- در قعر جدول قرار گرفت و خیلی زود با جام جهانی خداحافظی کرد.







