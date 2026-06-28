پرونده گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ نیز بسته شد؛ انگلیس با عملکردی مطمئن صدر جدول را از آن خود کرد و کرواسی با کسب ۶ امتیاز دوم شد تا هر دو تیم مستقیماً راهی مرحله حذفی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - انگلیس با عملکردی مطمئن در مرحله گروهی، با ۷ امتیاز و تفاضل گل +۴ صدرنشین گروه L شد و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد. سهشیرها تنها یک تساوی دادند و بدون شکست کار خود را در این مرحله به پایان رساندند.
کرواسی نیز با ۶ امتیاز و دو پیروزی، دومین تیم صعودکننده این گروه لقب گرفت و با نمایشی قابل قبول، راهی دور بعد شد.
غنا با ۴ امتیاز در رتبه سوم ایستاد و حالا برای صعود باید چشمانتظار نتایج سایر گروهها و جدول تیمهای سوم باشد. پاناما هم با سه شکست متوالی، بدون امتیاز و با تفاضل گل ۴- در قعر جدول قرار گرفت و از گردونه رقابتها حذف شد.