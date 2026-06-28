رهبر حزب «آینده» ترکیه، در بیانیه‌ای موج بازداشت‌های اخیر و محدودیت‌های اینترنتی پیش از برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - احمد داووداوغلو، رهبر حزب «آینده» ترکیه، در بیانیه‌ای مکتوب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، موج بازداشت‌های اخیر و محدودیت‌های اینترنتی را پیش از برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا به شدت محکوم کرد.

وی با تأکید بر مخالفت خود با زمان‌بندی این اقدامات، هشدار داد که نباید سیستم قضایی به «ابزاری برای ارعاب» جامعه تبدیل شود. داووداوغلو افزود که این عملیات امنیتی شامل اعضای بنیاد محیط‌زیستی «تما»، دانشگاهیان و شهروندان چپ‌گرا با بهانه «مبارزه با تهدیدات تروریستی» شده است و بازداشت اخیر ۱۲ متهم، تعداد کل بازداشت‌شدگان در این پرونده را به ۱۱۵ نفر رسانده است.

او با طرح این سؤال که اگر ادله و شبهات کافی برای بازداشت وجود داشته، چرا تا زمان برگزاری نشست ناتو صبر کرده‌اند و آیا پس از پایان نشست، با گفتن «عذر می‌خواهیم» آنها را آزاد خواهند کرد، این اقدامات را نوعی شکنجه و مجازات بی‌امان توصیف کرد.

رهبر حزب آینده همچنین با انتقاد تند از راهبرد امنیتی و سیاست خارجی دولت ترکیه، تأکید کرد که اقدامات امنیتی نباید به ابزار فشار داخلی تبدیل شوند. او از دولت خواست تلاش‌های دیپلماتیک خود را معطوف به مسائل بزرگ منطقه‌ای کند و گفت: «اگر می‌خواهید مفهوم “امنیت” خود را به کشور‌های ناتو نشان دهید، این کار را از طریق دیپلماسی برای متوقف کردن اسرائیل که بزرگترین تهدید منطقه است انجام دهید. قدرت خود را به قاتلان کودکان نشان دهید که تهدیداتشان به مرز‌های ما رسیده، نه به مردم خودمان!»

نشست سران کشور‌های عضو ناتو قرار است هفتم و هشتم ژوئیه در آنکارا برگزار شود.

منبع: آر اف آی

برچسب ها: نشست ناتو ، ترکیه
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