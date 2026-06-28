باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان رسید و چهره ۳۲ راه یافته به مرحله یک‌شانزدهم نهایی این مسابقات مشخص شد. طبق جدول گروه‌بندی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به علاوه هشت تیم برتر سوم مرحله گروهی راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی شدند.

بر این اساس تیم‌های مکزیک، آفریقای جنوبی، سوئیس، کانادا، بوسنی، برزیل، مراکش، آمریکا، استرالیا، پاراگوئه، آلمان، ساحل عاج، اکوادور، هلند، ژاپن، سوئد، بلژیک، مصر، اسپانیا، کیپ ورد، فرانسه، نروژ، سنگال، آرژانتین، اتریش، الجزایر، کلمبیا، پرتغال، کنگو، انگلیس، کرواسی و غنا به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود کردند.

برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

یکشنبه ۷ تیر

کانادا - آفریقای جنوبی، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای

دوشنبه ۸ تیر

برزیل- ژاپن، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون

سه‌شنبه ۹ تیر

آلمان- پاراگوئه، ساعت ۰۰:۰۰ - ورزشگاه ژیلت

مراکش- هلند، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه گوادالوپ

ساحل‌عاج - نروژ، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه آرلینگتون

چهارشنبه ۱۰ تیر

فرانسه - سوئد، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه نیویورک

مکزیک - اکوادور، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آزتکا

انگلیس - کنگو، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا

بلژیک - سنگال، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه سیاتل

پنجشنبه ۱۱ تیر

آمریکا - بوسنی، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه سان‌فرانسیسکو

اسپانیا - اتریش، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای

جمعه ۱۲ تیر

پرتغال- کرواسی، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو

سوئیس - الجزایر، ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه ونکوور

استرالیا - مصر، ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه آرلینگتون

شنبه ۱۳ تیر

آرژانتین - کیپ‌ورد، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هاردراک میامی

کلمبیا - غنا، ساعت ۰۵:۰۰ - ورزشگاه کانزاس