معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات گندم منجر به خروج محصول از مراکز رسمی خرید به سمت واحد‌های دامداری و قاچاق آن به آن سوی مرز‌ها شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: برداشت محققان و مرکز پژوهش ها و آنچه از استاندارد ملی گندم می توان برداشت کرد، گندم تولیدی کشور از ۴ کلاس گندم اکثریت در کلاس یک و دو است که گندم با کیفیتی است.

به گفته وی، از ۲۲ شاخص استاندارد ۱۰۴ ملی، ۱۸ شاخص اندازه گیری می شود که بنابراین گندم تولیدی بسیار با کیفیت است که انتظار می رود برای حفظ امنیت غذایی و حمایت از تولید، سقف پرداختی داشته باشیم.

آنجفی ادامه داد: به طور میانگین قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کردیم که براین اساس تاخیری در پرداخت ها نباید رخ دهد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد با بیان اینکه میزان گندم تولید داخل جوابگوی نیاز کشور است، افزود: در حال حاضر با چالش جدی تاخیر در پرداخت روبرو هستیم که همین امر موجب شده تا از تحویل عقب باشیم و براین اساس ممکن است نیاز به واردات مقادیری گندم داشته باشیم، به همین خاطر پیگیر  آن بودیم و هستیم که بهای گندم تحویلی خیلی سریع به کشاورز پرداخت شود.

معاون وزیر جهاد  کشاورزی با بیان اینکه قیمت گندم در کشورهای همسایه ۲ برابز نرخ خرید تضمینی است، افزود: سازمان برنامه و بودجه این حداقل میزان قیمت گندم را باید به گونه ای مدیریت کند که براساس قانون ۴۸ ساعته وجه آن به کشاورز پرداخت شود، این درحالی است که تاخیر در پرداخت موجب شده گندم از مراکز رسمی خارج شود و در واحدهای دامداری مصرف شود یا در معرض قاچاق بگیرد که این امر می تواند امنیت غذایی را در معرض خطر قرار دهد.

آنجفی گفت: علی رغم اینکه منابع مالی در بودجه دیده شده، اما پرداخت با تاخیر انجام می شود که امیدواریم براساس دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه روند پرداخت را تسریع کند.

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران ، خرید تضمینی گندم
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