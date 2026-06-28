باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا زمانیان گفت: کمیته‌های ویژه نظارت استانی و شهرستانی برای نظارت بر روند خدمات‌رسانی مطلوب مراکز خدماتی - رفاهی در سطح کشور به‌ویژه مسیرهای منتهی به شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس تشکیل شده و بازدیدهای میدانی با هدف شناسایی و رفع نواقص احتمالی در حال انجام است.

وی تاکید کرد: این کمیته‌ها بر اساس مصوبات خدمات سفر به ریاست معاونت عمرانی استانداری‌ها و حضور دستگاه‌های متولی از جمله شرکت ملی نفت، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذی‌ربط تشکیل شده‌ و ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز به عنوان دبیرخانه این کمیته، وظیفه هماهنگی و پیگیری تشکیل مستمر کمیته‌ها و اجرایی شدن نتایج بازدیدها را بر عهده دارند.

سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی افزود: علاوه بر کمیته‌های ویژه نظارت استانی، تیم‌های بازرسی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از روند خدمات‌دهی مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی شامل امکانات بهداشتی، نمازخانه‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت و سایر امکانات رفاهی این مراکز به‌ویژه در محورهای منتهی به شهرهای تهران، قم و مشهد بازدید می‌کنند و مکاتبات و پیگیری‌های لازم در خصوص رفع کمبودها و نواقص احتمالی از طریق نهادهای ذیربط صورت گرفته است.

زمانیان با اشاره به نقش مجتمع‌های خدماتی - رفاهی در توقف و استراحت کوتاه کاربران جاده‌ای و کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر ترددهای جاده‌ای در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۰ تیرماه و حضور عزادارانی از جای جای کشور در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اقدامات گسترده‌ای را در راستای ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در مسیرهای پرتردد آغاز کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها در خصوص تأمین سوخت و آب مصرفی مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی، ادامه داد: همچنین پیگیری‌های لازم برای تأمین و افزایش سوخت جایگاه‌ها در این ایام از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صورت گرفته و پیش‌بینی ذخیره‌سازی آب مصرفی از طریق تانکرها و مخازن به متولیان مجتمع‌ها تاکید شده است.

سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی عنوان کرد: فعال‌سازی کمیته‌های ویژه نظارت استانی بر نحوه فعالیت و خدمات‌دهی مجتمع‌های خدماتی - رفاهی و ایفای نقش سایر دستگاه‌های متولی در سطح استان‌ها، موجب شده فرآیند نظارت با دقت و اثرگذاری بیشتری همراه باشد.

منبع: سازمان راهداری