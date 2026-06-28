باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که تیم ملی ایران با گل دقایق پایانی ریاض محرز، تنها چند ثانیه تا صعود به مرحله حذفی جام جهانی فاصله داشت، در واپسین لحظات، گل تساوی اتریش همه چیز را تغییر داد و رؤیای صعود را از شاگردان تیم ملی گرفت.
همه چیز تا پیش از این لحظه، شبیه یک رؤیا پیش میرفت. ازبکستان با یک گل از کنگو پیش افتاده بود و ایران در آستانه صعود قرار داشت، اما کنگو با بازگشتی خیرهکننده سه گل به ثمر رساند و معادلات جدول را تغییر داد. با این حال، همچنان نگاهها به دیدار اتریش و الجزایر دوخته شده بود؛ مسابقهای که میتوانست با پیروزی هر یک از دو تیم، نخستین صعود ایران در تاریخ جام جهانی را رقم بزند.
در نهایت، اما گل تساوی اتریش در آخرین لحظات، همه محاسبات را بر هم زد و تیم ملی ایران را در رتبه نهم جدول تیمهای سوم قرار داد؛ جایگاهی که منجر به حذف ایران از رقابتها شد. در کنار ایران، تیمهای اسکاتلند، کره جنوبی و اروگوئه نیز از دور مسابقات کنار رفتند.
ایران در این دوره از جام جهانی برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان رفت. دیدار نخست با تساوی ۲–۲ به پایان رسید؛ مسابقهای که در آن تیم ملی دو بار از حریف عقب افتاد، اما توانست بازی را به تساوی بکشاند و از شکست فرار کند. در بازی دوم مقابل بلژیک نیز ملیپوشان با نمایشی منظم و تدافعی، یک تساوی ارزشمند به دست آوردند. اما تلخترین نتیجه، در جدال با مصر رقم خورد.
در این مسابقه، تیم ملی خیلی زود دروازه خود را بازشده دید، اما به سرعت صاحب ضربه پنالتی شد. مهدی طارمی این ضربه را از دست داد، با این حال ایران توانست خیلی زود گل تساوی را به ثمر برساند. در دقایق پایانی نیز فشار حملات ایران سرانجام به گل برتری و صعود منجر شد، اما بررسی VAR این گل را آفساید اعلام کرد تا رؤیای صعود از بین برود.
در پایان، تیم ملی ایران با سه امتیاز و در حالی که پشت سر همه تیمهای چهار امتیازی قرار گرفت، از جام جهانی کنار رفت؛ آن هم در نخستین دورهای که این رقابتها با حضور ۴۸ تیم برگزار میشد. حالا ملیپوشان باید برای بازگشت به ایران و پذیرش یکی دیگر از حذفهای تلخ خود آماده شوند.