وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: تغییر زمان امتحانات نهایی به علت ارتباط مستقیم با کنکور امکان‌پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی گفت: برخی پیشنهاد می‌کنند امتحانات پس از اربعین برگزار شود، اما این امکان وجود ندارد، زیرا نتایج امتحانات باید سه هفته پیش از برگزاری کنکور به سازمان سنجش ارسال شود. با توجه به این‌که کنکور در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار می‌شود، ناگزیر باید امتحانات پیش از آن به پایان برسد. برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شده که امتحانات قبل از اربعین خاتمه یابد تا داوطلبان فرصت کافی برای آمادگی کنکور داشته باشند. این امتحانات نیز صرفاً برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم برگزار می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش ساماندهی نیروی انسانی، توزیع کتاب‌های درسی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، جبران افت تحصیلی، توسعه پیش‌دبستانی، برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت و برنامه‌های کیفیت‌بخشی را از مهم‌ترین مأموریت‌های تابستانی آموزش‌وپرورش برشمرد.

وی با اشاره به این‌که امسال استخدام جدیدی برای آغاز سال تحصیلی انجام نخواهد شد، گفت: تنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس خواهند شد و همه دانشجویان سال آخر باید بدون استثنا تا آغاز سال تحصیلی فارغ‌التحصیل شوند.

کاظمی توسعه پوشش دوره پیش‌دبستانی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد مدیران کل دانست و خواستار برگزاری جلسات مستمر با رؤسای اداره‌های آموزش‌وپرورش برای بررسی وضع این شاخص شد.

وی از تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد نیز خبر داد و اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهور، ۱۰۰ سرور جدید به شبکه شاد افزوده شد. همچنین ظرفیت کلاس‌های مجازی از نمایش هم‌زمان ۲۵ تصویر به ۳۲ تصویر افزایش یافت.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از آغاز کلاس‌های جبرانی برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: این کلاس‌ها با هدف جبران آثار ناشی از شرایط آموزشی سال گذشته، استرس‌ها و آموزش‌های غیرحضوری برگزار می‌شود و میزان مشارکت استان‌ها در اجرای این برنامه به طور مستمر ارزیابی خواهد شد.

وی درباره نیرو‌های حق‌التدریس نیز گفت: برای استمرار فعالیت این نیرو‌ها در تابستان حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این نیرو‌ها در کلاس‌های جبرانی، طرح حامی و برنامه‌های اوقات فراغت به کار گرفته می‌شوند تا ضمن استمرار فعالیت آموزشی، حقوق تابستانی آنان نیز برقرار باشد. همچنین روند تبدیل وضعیت این نیرو‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط با جدیت دنبال می‌شود.

کاظمی از برگزاری اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش کشور در روز‌های ۲۶ و ۲۷ مرداد، پیش از برگزاری کنکور، به صورت ترکیبی حضوری و مجازی خبر داد و گفت: عملکرد استان‌ها در شاخص‌های مختلف ارزیابی شده و امسال نیز با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 
برچسب ها: علیرضا کاظمی ، امتحانات نهایی ، زمان امتحانات
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
فقط پایه یازدهم و دوازدهم برگزار میشه،پس وزارت دلیلی نداره به فکر دانش آموزان باشه؟!!! عجب جناب وزیر،عجب!! سال تحصیلی امسال که کلا مجازی و تعطیل بود ولی جورشو باید این دو پایه بکشن؟ تاثیر یازدهم رو برای کنکور ۴۰۵ مثبت کردید،چرا برای ۴۰۶ مثبت نمی کنید؟
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