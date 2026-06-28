باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق بیانیه سازمان بین‌المللی مهاجرت، یک آژانس سازمان ملل تا ۶.۷۶ میلیون نفر در ونزوئلا ممکن است تحت تأثیر زلزله اخیر قرار گیرند.

این ارقام اولیه و بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیتی و میزان تخریب است. تنها در کاراکاس، پایتخت، تخمین زده می‌شود که ۲ میلیون نفر از ساکنان تحت تأثیر قرار گیرند.

زلزله شامگاه ۲۴ ژوئن ونزوئلا را لرزاند و دو لرزش به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر تقریباً با فاصله ۴۰ ثانیه رخ داد. مراکز آنها تنها ۱۰ کیلومتر در ایالت یاراکوی قرار داشتند. این رویداد لرزه‌ای ۲۱۴ پس‌لرزه به دنبال داشت.

طبق آخرین گزارش‌ها، بیش از ۱۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۳۲۰۰ نفر در پی این زلزله مجروح شده‌اند.

منبع: تاس