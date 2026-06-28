باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس جدیدترین تحلیل پلتفرم امنیت غذایی تحت حمایت سازمان ملل، نزدیک به نیمی از جمعیت یمن، با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و در صورت ادامه کاهش کمکهای بینالمللی، این بحران عمیقتر خواهد شد. حدود پنج میلیون نفر (۴۷ درصد از جمعیت) در حال حاضر در شرایط بحرانی یا بدتر از ناامنی غذایی حاد به سر میبرند و ۱.۴ میلیون نفر دیگر نیز در مرحله «اضطراری» گرفتار شدهاند.
بر اساس بیانیه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی، برنامه جهانی غذا و صندوق کودکان سازمان ملل، ترکیبی از فروپاشی اقتصادی، شوکهای اقلیمی، مختل شدن معیشت و کاهش حمایتهای بشردوستانه، خانوادهها را فراتر از ظرفیت تحملشان تحت فشار قرار داده است. انتظار میرود فصل کمبود از ژوئن تا سپتامبر، تعداد افراد در شرایط اضطراری را به ۱.۵ میلیون نفر برساند و در دوره پس از برداشت (اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۶)، این رقم به ۱.۸ میلیون نفر افزایش یابد.
کاهش تنوع رژیم غذایی، مصرف ناکافی غذا، محدودیت دسترسی به خدمات تغذیه و بدتر شدن شرایط زندگی، خطر سوءتغذیه حاد را به ویژه در میان زنان باردار، شیرده و کودکان خردسال افزایش داده است. در همین حال، حقوقهای نامنظم، قیمتهای بالای مواد غذایی و سوخت، کاهش فرصتهای درآمدی و محدودیتهای تولیدات کشاورزی، توانایی خانوادهها را برای تأمین نیازهای اولیه غذایی محدود کرده است. حدود ۶۰ درصد از خانوارهای یمنی حداقل تا حدی به کشاورزی وابسته هستند، اما برداشتها با فشار فزایندهای از سوی آب و هوای شدید، آفات و اختلال در زنجیرههای تأمین مواجه هستند.
همزمان، کمکهای غذایی بشردوستانه و مداخلات در حوزههای تغذیه، بهداشت و آب به دلیل کمبود شدید بودجه به شدت کاهش مییابد. سازمان بهداشت جهانی نیز با هماهنگی شرکای محلی، خدمات بهداشتی را از طریق کلینیکهای سیار به اردوگاههای آوارگان میرساند. نهادهای اصلی امدادی سازمان ملل از جامعه بینالمللی خواستار تأمین فوری بودجه برای کمکهای غذایی، خدمات تغذیه، بهداشت، کشاورزی و برنامههای تابآوری هستند.
منبع: سازمان ملل