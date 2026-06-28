باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله گروهی جام جهانی فوتبال در حالی به پایان رسید که از ۱۰ تیم آفریقایی حاضر در رقابتهای جام جهانی ۹ تیم به مرحله حذفی صعود کردند.
الجزایر، کیپ ورد، کنگو، مصر، غنا، ساحل عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی تیمهای این قاره در مرحله حذفی جام جهانی خواهند بود و این در حالی است که تنها تیم تونس موفق نشد در دور گروهی نتایج قابل قبولی بدست بیاورد.
تیم کیپ ورد نیز از تیمهایی بود که به عنوان تیم دوم در گروهی که اسپانیا و اروگوئه حضور داشتند صعود کرد و به نوعی از شگفتی سازان جام بود.
این در حالی است که تیمهای حاضر در جام جهانی از قاره آسیا به جز ژاپن و استرالیا از رسیدن به مرحله بعدی باز ماندند و نتایج ضعیفی گرفتند. از ۹ تیم آسیایی حاضر در جام به ترتیب ژاپن و استرالیا صعود کردند و ۷ تیم دیگر حذف شدند و ایران نیز با گل پایانی اتریش به الجزایر بدون شکست از این رقابتها کنار رفت.
ایران - کره جنوبی - استرالیا - ژاپن - قطر - ازبکستان - عراق- اردن و عربستان تیمهای حاضر در این دوره از رقابتها بودند.