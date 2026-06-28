تمامی تیم‌های آفریقایی حاضر در جام جهانی به جز تونس موفق شدند به دور حذفی صعود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -   مرحله گروهی جام جهانی فوتبال در حالی به پایان رسید که از ۱۰ تیم آفریقایی حاضر در رقابت‌های جام جهانی ۹ تیم به مرحله حذفی صعود کردند.

الجزایر، کیپ ورد، کنگو، مصر، غنا، ساحل عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی تیم‌های این قاره در مرحله حذفی جام جهانی خواهند بود و این در حالی است که تنها تیم تونس موفق نشد در دور گروهی نتایج قابل قبولی بدست بیاورد.

تیم کیپ ورد نیز از تیم‌هایی بود که به عنوان تیم دوم در گروهی که اسپانیا و اروگوئه حضور داشتند صعود کرد و به نوعی از شگفتی سازان جام بود.

این در حالی است که تیم‌های حاضر در جام جهانی از قاره آسیا به جز ژاپن و استرالیا از رسیدن به مرحله بعدی باز ماندند و نتایج ضعیفی گرفتند. از ۹ تیم آسیایی حاضر در جام به ترتیب ژاپن و استرالیا صعود کردند و ۷ تیم دیگر حذف شدند و ایران نیز با گل پایانی اتریش به الجزایر بدون شکست از این رقابت‌ها کنار رفت.

ایران - کره جنوبی - استرالیا - ژاپن - قطر - ازبکستان - عراق- اردن  و عربستان تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها بودند.

برچسب ها: جام ملتهای آفریقا ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
بازتاب رسانه‌ای شکست حذف ژرمن‌ها از جام جهانی؛
گزینه اصلی هدایت آلمان: باید دوباره از تیم زیر ۱۰ سال شروع کنیم
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان استعفا کرد
ترکیب تیم‌های ملی ایران و مصر اعلام شد
سایت الکوره: مقاومت مصر مقابل ایران و یک دستاورد تاریخی 
شانس ۹۲ درصدی ایران برای صعود؛
سرنوشت صعود ایران به ۳ بازی گره خورد
جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاناما ۰ - ۲ انگلیس/ سه شیرها با صدرنشینی راهی مرحله حذفی شدند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
دوئل ساحل عاج و نروژ در دالاس
پیام سفیر ایران و بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال پس از اقامت ۲۴ روزه در تیخوانا
گزارش نیویورک تایمز از پاسخ ایران به ادعاهای کذب وزیر امنیت داخلی آمریکا
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
آخرین اخبار
گزارش نیویورک تایمز از پاسخ ایران به ادعاهای کذب وزیر امنیت داخلی آمریکا
قول دروازه‌بان استقلال به بختیاری زاده
عملکرد نوسانی ایران در لیگ والیبال ملت‌ها
اقدام فدراسیون تنیس روی میز برای مراسم وداع با قائد شهید امت
کاپیتان قراردادش را با استقلال تمدید می‌کند
گزینه اصلی هدایت آلمان: باید دوباره از تیم زیر ۱۰ سال شروع کنیم
تمرینات تیم ملی جوانان در اصفهان با تمرکز بر بدنسازی
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
برنامه شمسایی برای حفظ تاج و تخت فوتسال آسیا
پیام سفیر ایران و بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال پس از اقامت ۲۴ روزه در تیخوانا
پیام معاون اول رئیس جمهور پس از صعود تیم فوتبال چادر ملو به آسیا
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
دوئل ساحل عاج و نروژ در دالاس
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای آسیا و ناگویا اعلام شد
برزیل ۲ - ۱ ژاپن/ سلسائو از دام سامورایی‌ها گریخت + فیلم
چادرملو با شکست گل‌گهر نماینده ایران شد
آلمان - پاراگوئه؛ نبرد حساس برای صعود به مرحله بعد
مظفر: نباید فراموش کنیم که فوتسال بانوان یک رشته نوپاست
تاج: تیم ملی فوتبال تا لحظه آخر جنگید
اردوی خارجی در برنامه استقلال
بودجه مناسب استقلال برای خرید بازیکن/ مخالفت مدیران با قرارداد‌های نجومی
شرط بازیکن استقلال برای حضور در تمرینات
اعلام اسامی ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
سعید عزت اللهی در میان ۱۰ مهره دفاعی برتر جام جهانی
آخرین وضعیت نیمار برای بازی مقابل ژاپن