از اشک هواداران در غربت تا جنگیدن تا آخرین نفس در زمین؛ این ایران جدید است؛ تیمی که شاید جام را نبرد، اما با شخصیتش، قلب میلیون‌ها ایرانی را فتح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی فوتبال ایران تمام شده، اما این تیم فقط با فوتبالش دیده نشده.

با رفتارش، با احترامش و با امیدی که در سخت‌ترین لحظه‌ها از دست نداده نیز شناخته می‌شود. بازیکنان ایران در روز‌هایی که با دشوارترین شرایط لجستیکی روبه‌رو بودند، به جای بهانه، فوتبال بازی کردند. به جای جنجال، جنگیدند و به جای ناامیدی، تا آخرین ثانیه برای پیروزی دویدند.

 این همان فرهنگی است که سال‌ها در رگ‌های این سرزمین جریان داشته؛ اینکه بزرگی، فقط به نتیجه نیست، به شیوه رسیدن به نتیجه هم هست. در این مسیر، هزاران ایرانی در مکزیک و ایالات متحده، با پرچم‌های سه‌رنگ و قلب‌هایی سرشار از عشق، کنار تیم ملی ایستادند.

آنها شاید کیلومتر‌ها از خانه دور بودند، اما کاری کردند که بازیکنان هیچ‌گاه احساس غربت نکنند. این همدلی، تصویری بود از ایرانی که در روز‌های بزرگ، کنار هم معنا پیدا می‌کند. فوتبال روزی تمام می‌شود؛ جام‌ها عوض می‌شوند و نتایج در آرشیو‌ها می‌مانند.

اما آنچه در حافظه مردم و تاریخ ماندگار می‌شود، شخصیت یک تیم است.

 شخصیتی که حتی زیر فشار، احترام را فراموش نمی‌کند، امید را کنار نمی‌گذارد و برای سربلندی نام ایران تا آخرین نفس می‌جنگد. این تیم، فارغ از هر نتیجه‌ای که در ادامه رقم بخورد، نشان داده پرچم ایران را فقط بر دوش نمی‌کشد؛ با رفتار، منش و باورش، شأن آن را نیز حفظ می‌کند؛ و همین، افتخاری است که هیچ سوتی نمی‌تواند آن را از فوتبال ایران بگیرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، جام جهانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۷ تير ۱۴۰۵
باعث و بانی شکیتِ تیم ملی قله نوعی بود و هَست....
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
تیم ملی ایران رو دوست دارم.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بارو بندیل ببندید برگردید تیمی که مردمش پشتش نباشه از این بهتر نمیشه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
تیم فوتبالیست های ایران واقعا قلبی کارکردن و ما مدیونشون هستیم . متشکریم .
۱
۱
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