پایش‌های میدانی جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی گیلان و شناسایی کانون‌های آلوده به آفات گیاهی در دستور کار حفاظت محیط زیست این استان قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از اجرای پایش‌های میدانی منظم در مناطق مهم حفاظتی استان خبر داد. او با اشاره به مشاهده تور‌های ابریشمی، تشکیل چادر‌های توری‌شکل روی شاخه درختان و شناسایی لارو آفات گیاهی در برخی نقاط، بر لزوم تسریع در اقدامات علمی و هدفمند برای مهار این تهدیدات تأکید کرد.

به گفته معاون محیط زیست گیلان، در راستای صیانت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی استان و به منظور اجرای اقدامات مؤثر حفاظتی، شناسایی کانون‌های آلوده در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است. بر همین اساس، گونی‌پیچی درختان در مناطق تحت مدیریت به عنوان راهکاری علمی و سازگار با ملاحظات محیط زیستی (که مورد تأیید متخصصان نیز هست) به منظور مهار آفات گیاهی و حفاظت از زیستگاه‌های ارزشمند استان اجرا می‌شود و برنامه‌های کنترلی به صورت روزانه ادامه دارد.

پایش میدانی آفات گیاهی در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی گیلان

عاشوری با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی در مقابله با آفات گیاهی افزود: با توجه به قدرت تکثیر بالای این آفات و دامنه گسترده حمله آنها به گونه‌های مختلف درختی، در صورت تأخیر در اقدام، خسارات جدی به زیستگاه‌های حساس و حیاتی وارد می‌شود. از این‌رو، پایش منظم و برنامه‌ریزی‌شده مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان استمرار خواهد داشت و شناسایی کانون‌های آلوده، همراه با اجرای اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی، به صورت جدی دنبال می‌شود.

پایش میدانی آفات گیاهی در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی گیلان

او همچنین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی، اقدام به موقع و بهره‌گیری از دانش تخصصی تصریح کرد: با توجه به اینکه این آفات به درختان مثمر و غیرمثمر حمله می‌کنند، حفاظت مؤثر از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی استان مستلزم مشارکت همگانی، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای منسجم و علمی برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی است.

پایش میدانی آفات گیاهی در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی گیلان

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: محیط زیست گیلان ، آفات گیاهی
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