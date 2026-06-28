باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان خسروی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۶ خردادماه تا پنجم تیرماه سال ۱۴۰۵ مصادف با اول تا یازدهم محرم، مجموع ۱۵۷ هزار و ۴۵۳ تردد در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.
وی افزود: از این میزان ۴۵ هزار و ۲۴۳ زائر ایرانی از طریق پایانههای مرزی خوزستان وارد کشور شده و ۵۴ هزار و ۴۰۳ نفر نیز از مرزهای استان خارج شدهاند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: از مجموع ورود زائران ایرانی، ۳۸ هزار و ۴۵۷ نفر از مرز شلمچه و ۶ هزار و ۷۸۶ نفر از مرز چذابه وارد کشور شدهاند.
وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۴۲ هزار و ۶۸۵ نفر از مرز شلمچه و ۱۱ هزار و ۷۱۸ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شدهاند.
خسروی گفت: در بخش مسافران خارجی نیز ۲۶ هزار و ۶۲۳ مورد ورود و ۳۱ هزار و ۱۸۴ مورد خروج در پایانههای مرزی استان ثبت شده است.
وی تصریح کرد: با مدیریت و نظارت مستمر بر جریان تردد زائران، تمهیدات لازم برای تسهیل رفتوآمد مسافران در پایانههای مرزی اندیشیده شده و روند خدمترسانی با نظم کامل در حال انجام است.
منبع: راهداری و حملونقل جادهای خوزستان