باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور به عنوان بزرگترین نشست همزمان شبکه راهبری آموزش عمومی قرآن کریم برگزار شد.

در این نشست محمدرضا مسیب زاده، دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به ساختار جدید و تقویت‌شده حوزه آموزش قرآن، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت موضوع، ستادهای ویژه‌ای از جمله ستاد تدبر در سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز حفظ قرآن کریم که تحت نظر رهبری فعالیت می‌کنند، نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. هدف اصلی ما دستیابی به جامعه‌ای با ۱۰ میلیون حافظ قرآن است که این مسیر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و ساختارمند است.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور افزود: کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن، با تکیه بر "سند توسعه آموزش" که شامل ۶ راهبرد کلان است، فعالیت خود را آغاز کرده است. این سند در قالب ۵۲ اقدام عملیاتی تدوین شده که هدف نهایی آن، اجرایی کردن راهبردهای مذکور در تمامی عرصه‌ها است.

مسیب زاده با اشاره به اولین گام‌های عملیاتی این کمیسیون، تصریح کرد: «نخستین راهبرد و اقدام ما، تشکیل و استقرار مستقل دبیرخانه این کمیسیون بود که با موفقیت انجام شده و اکنون دارای اعضای مشخص و ساختار اجرایی است.

مسیب‌زاده همچنین از برگزاری بزرگ‌ترین نشست مدیران قرآنی کشور خبر داد و گفت: این نشست که قرار است روز سه‌شنبه ۹ تیر برگزار شود، با حضور گسترده اعضای کمیسیون از جمله نیروهای مسلح، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد. همچنین کارگروه‌های اجرایی در ۳۲ استان کشور نیز به صورت برخط و از طریق سامانه در این نشست شرکت خواهند داشت که مجموعاً نزدیک به هزار نفر از مدیران متخصص و مسئول حوزه قرآن در این نشست حضور دارند.

وی در خصوص همکاری با نهادهای آموزشی نیز خاطرنشان کرد: در تعامل با وزارت آموزش و پرورش، کار ما در دو بخش "محتوا و اسناد" و "ساختار و تشکیلات" دنبال می‌شود. در همین راستا، "دستنامه" تهیه شده است که شامل تمامی دستورالعمل‌ها، محتوای مناسب و الزامات مورد نیاز برای مربیان و مدرسان قرآن می‌باشد تا آموزش‌ها با استانداردهای علمی و قرآنی پیش برود.

مسیب‌زاده با اشاره به اینکه استقرار دبیرخانه، تنها بخشی از فعالیت‌ها بوده و هدف نهایی، حضور نیروهای متخصص در مدارس، موسسات و تشکل‌های قرآنی است، تصریح کرد: «دستنامه حاصل تلاش متخصصان و کارشناسان است که مسیر تحقق توسعه آموزش را با مطالعه و همفکری ساخته‌اند تا اصول و راهبردهای دقیق برای حضور قرآن در زندگی مردم مشخص شود.

نقشه راه مشارکت دستگاه‌های اجرایی

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن با تأکید بر اینکه اجرای این سند مستلزم کار گروهی و مشارکت میان‌دستگاهی است، گفت: دبیرخانه و سند تنها هماهنگ‌کننده هستند و وزارت آموزش و پرورش به تنهایی مسئول اجرای تمامی آموزش‌های قرآنی نیست.

وی با ارائه آماری دقیق از نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای ۵۲ اقدام عملیاتی سند، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش با عهده گرفتن ۲۶ اقدام از ۵۲ اقدام (معادل بیش از ۵۰ درصد وظایف)، ستون فقرات اجرای این سند در آموزش رسمی مدارس و دانشگاه فرهنگیان محسوب می‌شود. سازمان تبلیغات اسلامی با مسئولیت حدود ۱۵ درصد (شامل تولید محتوا و آموزش‌های مردمی)، وزارت علوم با ۱۰ درصد (در حوزه پژوهش)، و همچنین سازمان صدا و سیما، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان دانشگاه و سایر دستگاه‌ها، هر یک سهم مشخصی در عملیاتی‌سازی این نقشه راه دارند.

تکالیف برنامه هفتم توسعه‌ای و اهداف بلندمدت

مسیب‌زاده با اشاره به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت، افزود: «در بخش آموزش رسمی، هدف اصلی افزایش تعداد حافظان قرآن و ارتقای سطح سواد قرآنی است. طبق برنامه، سالانه باید ۱۰ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دوره سنجش سواد قرآنی قرار گیرند و سالانه ۶۰ هزار معلم ابتدایی (تا مجموع ۳۰۰ هزار نفر در پایان برنامه) آموزش‌های مربی‌گری قرآن را ببینند. همچنین هدف‌گذاری ما ایجاد ۱۲۰۰ مدرسه قرآنی در سراسر کشور است.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن گفت: علیرغم چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های آموزش حضوری، در گام نخست برنامه‌ها، موفق شدیم بخش بزرگی از اهداف را محقق کنیم. در مجموع، حدود یک میلیون و ۴۰ هزار نفر در برنامه‌های حفظ و جزئی‌خوانی شرکت کرده‌اند که این رقم، ۷۰ تا ۸۰ درصد از ظرفیت مورد نظر ما را پوشش می‌دهد.

وی با ارائه جزئیات بیشتر افزود: از این میان، ۳۴۰ هزار نفر در بخش حفظ قرآن و ۱۴۰ هزار نفر در بخش حفظ جزئی فعالیت داشته‌اند. همچنین ۵۵ هزار نفر از شرکت‌کنندگان از طریق سامانه حفظ قرآن، ثبت‌نام موفق بوده و گواهی‌های لازم را دریافت کرده‌اند که این نشان‌دهنده پویایی و پذیرش بالای این برنامه‌ها در میان جامعه است.

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