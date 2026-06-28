مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از راه اندازی سامانه تلفنی ۴۱۰۸۲۴۱۰ به منظور آگاه شدن حقوق موجر و مستاجر و رفع اختلافات اولیه بین آنها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با تصمیم نهایی سران سه قوا و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ادارات کل استان‌ها مسئول آگاهی بخشی درباره حقوق موجر و مستاجر در اختلافات اولیه آنها شدند،به همین منظور اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران سامانه تلفنی    را در جهت سوالات ،اختلافات احتمالی و آگاهی رساندن از حقوق موجرین و مستاجرین هم استانی راه اندازی کرده است.

وی افزود: بنا بر تصمیم نهایی سران سه قوه اگر مستاجر درخواست تمدید قرارداد اجاره خود داشته باشد و موجر افزایشی خارج از ضابطه درخواست نماید یا بدون هیچ دلیل قانونی از تمدید امتناع کند ،قرارداد اجاره به صورت خودکار و با افزایش ۲۵ درصد تا یک سال تمدید خواهد شد.

خالقی تصریح کرد: البته قانونگذار مواردی هم در جهت فسخ قرارداد پیش بینی کرده است،اول اینکه آن ملک یا آپارتمان به صورت قطعی به فروش برسد دوم اینکه مالک با اخذ پروانه قصد نوسازی داشته باشد،سوم اینکه اگر مستاجر به تعهدات مالی خود عمل نکرده باشد و در آخر مالک برای بستگان درجه یک خود ملک خود را نیاز داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مسیر حل اختلاف قانونی را اول تلاش برای حل اختلاف و رفع مشکلات بین موجر و مستاجر از طریق گفت‌وگو عنوان کرد و گفت: در صورت تداوم این اختلاف موجر و مستاجر برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی ارجاع داده خواهند شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: مستاجر ، موجر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
شما چرا از جیب بنده خدایی که خونه اجاره داده که خرجش رو بده دارید بخشش می کنید طرف یک زن تنها و از کار افتاده که از طریق اجاره داره امرار معاش میکنه ۲۵ درصد براش چکار می کنه تخم مرغ ۶ برابر شده ۲۵ درصد رو از کجای این تورم وحشتناک دراوردید
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Iran (Islamic Republic of)
محمود
۰۱:۱۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
باید یک سامانه ای راه‌اندازی بشه و صنف املاک موضف بشه تمام معاملات رو به صورت آنلاین و زنده در اون انجام بده
هر موجری هم که خونه داره برا ثبت آگهی از اون طریق اقدام کنه. الان شده همش داخل برنامه دیوار و فایل املاک. که قیمت ها رو اون ها مشخص می‌کند

اگر قرار هست کاری برا مستاجر انجام بدید باید از آگهی و آگهی گذار شروع کنید نه از وسط دعوا

کاری کنید خانه هایی که برا اجاره هست ساماندهی بشه
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
شما تورم امسال رو بیار پایین روی همون ۲۵ درصد که میگی، من از طرف همه صاحبخانه ها قول میدم اجاره رو اصلا بالا نبرند
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
کامران
۱۵:۱۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
چرا دولت به خانه های اجاره ای گیر داده جلوی تورم را بگیره وموجرها حق دارن بابت ۸۰درصد تورم اونها هم اجاره بیشتری بگیرند ودولت بقیه هزینه را بدهد ومستاجر۲۵درصد پرداخت کنه
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۷ تير ۱۴۰۵
لطفا قبل از راه اندازی این سامانه ، بفرمایید
مستاجرین آن 25 درصد افزایش اجاره بها را
که مجوز اولیه آنرا صادر کردید ، از کجا بیاورند ؟!!!!
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۳
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