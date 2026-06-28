مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از راه اندازی سامانه تلفنی ۴۱۰۸۲۴۱۰ به منظور آگاه شدن حقوق موجر و مستاجر و رفع اختلافات اولیه بین آنها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با تصمیم نهایی سران سه قوا و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ادارات کل استان‌ها مسئول آگاهی بخشی درباره حقوق موجر و مستاجر در اختلافات اولیه آنها شدند،به همین منظور اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران سامانه تلفنی را در جهت سوالات ،اختلافات احتمالی و آگاهی رساندن از حقوق موجرین و مستاجرین هم استانی راه اندازی کرده است.

وی افزود: بنا بر تصمیم نهایی سران سه قوه اگر مستاجر درخواست تمدید قرارداد اجاره خود داشته باشد و موجر افزایشی خارج از ضابطه درخواست نماید یا بدون هیچ دلیل قانونی از تمدید امتناع کند ،قرارداد اجاره به صورت خودکار و با افزایش ۲۵ درصد تا یک سال تمدید خواهد شد.

خالقی تصریح کرد: البته قانونگذار مواردی هم در جهت فسخ قرارداد پیش بینی کرده است،اول اینکه آن ملک یا آپارتمان به صورت قطعی به فروش برسد دوم اینکه مالک با اخذ پروانه قصد نوسازی داشته باشد،سوم اینکه اگر مستاجر به تعهدات مالی خود عمل نکرده باشد و در آخر مالک برای بستگان درجه یک خود ملک خود را نیاز داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مسیر حل اختلاف قانونی را اول تلاش برای حل اختلاف و رفع مشکلات بین موجر و مستاجر از طریق گفت‌وگو عنوان کرد و گفت: در صورت تداوم این اختلاف موجر و مستاجر برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی ارجاع داده خواهند شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی